Viih Tube revela que passou por cesária de emergência: 'Alguns sustos'

Após 19 horas de trabalho de parto e dilatação total, Viih Tube revela que Ravi veio ao mundo por um cesária de emergência

Um dia após o nascimento de seu filho com Eliezer, Ravi, a influenciadora digitla Viih Tube se pronunciou e falou resumidamente como foi o seu parto. Nesta terça-feira, 12, a mamãe do bebê se gravou nos stories e revelou que passou por uma cesária de emergência.

Após estudar bastante e se preparar para ter um parto normal, a ex-BBB contou que acabou na cirurgia, mas antes vivenciou todo o processo de trabalho de parto. Viih Tube revelou que ficou 19 horas em trabalho de parto ativo e conseguiu dilatar os 10 cm até chegar no expulsivo, contudo, por segurança, acabaram na sala de operação.

"Foram 19 horas de trabalho ativo de trabalho de parto, eu dilatei os 10 cm, na fase do expulsivo virou uma cesária e emergência , estamos bem, passamos alguns sustos, quanto eu quanto o Ravi, mas assim gente eu tô muito feliz eu senti a presença de deus o tempo todo cuidando da gente", revelou a empresária.

Ainda nesta terça-feira, 12, Viih Tube emocionou ao postar fotos de seu trabalho de parto e revelar com quem Ravi se parece. Ela adiantou que Lua, sua primogênita, ainda não conheceu o irmão, mas que o encontro acontecerá nesta quarta-feira, 13.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Eliezer fala sobre o nascimento do filho com Viih Tube

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer apareceu nas redes sociais nesta terça-feira, 12, para falar sobre a emoção com o nascimento do segundo filho, Ravi, fruto do casamento com Viih Tube. Nos stories do Instagram, ele contou que a esposa está bem e descansando após muitas horas de trabalho de parto.

Ele contou que Viih Tube continua no hospital, mas está tudo bem. "Ravi nasceu. Estou indo para casa ficar um pouco com a Lua porque ainda estamos no hospital. Vocês perguntaram da Viih, se ela está bem e está ótima. Não apareceu porque está descansando, foram muitas horas de trabalho de parto",disse ele.

