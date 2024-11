Mais filhos? Viih Tube confessa sobre casamento e revela planos com Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube falou se pretende ter mais filhos com o marido, o influenciador Eliezer. Os dois são pais de Ravi, e Lua

A influenciadora digital Viih Tube decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram neste domingo, 24, para responder algumas curiosidades dos seus seguidores e, dentre os questionamentos, um deles questionou se ela pretende ter mais filhos.

Ela, que recentemente deu à luz seu segundo filho, Ravi, e também é mãe de Lua, de 1 ano, frutos de seu relacionamento com o influenciador digital Eliezer, contou que no momento tem outros planos para sua família.

"Não, talvez daqui a muitos anos. Mas por agora quero aproveitar nós quatro, viajar bastante com os filhos. Quero fazer viagens de casal, eu e Eli não tivemos muito tempo pra gente até hoje. E quero organizar nosso casamento também. Quero cuidar de mim também", disse.

Viih Tube sobre planos em família (Reprodução/Instagram)

O que aconteceu com Eliezer?

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer passou por um susto com sua saúde ao ser internado às pressas poucos dias antes do nascimento do filho caçula, Ravi, fruto do casamento com Viih Tube. Apenas neste domingo, 24, ele contou que foi parar na UTI ao fazer um procedimento cirúrgico de emergência.

Eliezer realizou um cateterismo de emergência, que é feito quando aconteceu a obstrução das artérias e impede a passagem do sangue para o coração. Ele contou que escondeu a informação dos internautas porque não queria preocupar a sua família que mora longe.

"Eu não sabia que isso tinha caído na internet, que tinha ficado público. Eu não contei porque eu não queria preocupar a minha família que mora em Volta Redonda - eu moro em São Paulo. O que aconteceu foi que três dias antes da gente ter o Ravi, eu passei por um cateterismo de emergência. Cheguei a ficar na UTI por um dia, internado. Foi um grande susto e foi isso. Está tudo bem agora”, disse ele. Leia mais!

