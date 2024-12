Viih Tube compartilha foto inédita de Ravi, seu filho com Eliezer

A influenciadora Viih Tube compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto fofa de seu filho caçula, Ravi, de um mês, que recebeu alta recentemente

A influenciadora Viih Tube chamou a atenção dos seguidores nesta quarta-feira, 18, ao compartilhar em seu perfil no Instagram uma foto do filho caçula, Ravi, de um mês. O pequeno, que é fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer, passou cerca de 20 dias na UTI, mas recebeu alta e já está em casa com a família.

Na imagem compartilhada nos stories da rede social, o pequeno aparece deitada usando um macacão com estampa de macaquinho. "Oi, gente, Bom dia", escreveu a influenciadora ao compartilhar o retrato.

Storie de Viih Tube (Reprodução/Instagram)

Como está Ravi? Eliezer revela como foi o retorno do filho ao médico após alta hospitalar

Nesta terça-feira, 17, Eliezer contou que Ravi , teve uma nova consulta no médico após receber alta. O menino ficou internado por 20 dias em um hospital de São Paulo ao ser diagnosticado com quadro de enterecolite, que é uma inflamação nos intestinos. Ele recebeu alta no sábado, 14.

Nas redes sociais, o pai dele comemorou a boa recuperação do filho, já que bebê foi elogiado pelos médicos. “Hoje foi o retorno do nosso pequeno guerreiro aos médicos e as notícias são as melhores. Ele está evoluindo muito bem”, disse ele.

Em um depoimento no último final de semana, a influencer Viih Tube contou sobre o diagnóstico do filho e o que viveram no hospital. Ela ainda falou sobre o medo que sentiu e a ansiedade que ainda sente, já que tem muito medo de que tudo volte a acontecer e que algo pior aconteça com seu filho.

E Eliezer também compartilhou seu depoimento. Em um desabafo compartilhado no feed do Instagram, ele contou que voltou a rezar após o filho ser internado e viveu um momento sobrenatural. Veja o que ele disse!

Leia também: Médica explica que motivo da internação de Ravi é raro em bebês como ele