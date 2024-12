Eliezer revela que viveu experiência 'sobrenatural' durante internação do filho

Ex-participante do BBB 22, Eliezer compartilhou um novo relato sobre a internação de Ravi, seu filho de 1 mês de vida com Viih Tube

Ex-participante do BBB 22, Eliezer usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 17, para compartilhar um novo relato sobre a internação de Ravi, seu filho de 1 mês de vida com Viih Tube. O pequeno, que passou cerca de 20 dias na UTI, recebeu alta e já está em casa com a família.

Em um desabafo compartilhado no feed do Instagram, ele contou que voltou a rezar após o filho ser internado e viveu um momento sobrenatural. "No dia 2 de dezembro tivemos a notícia que não queríamos receber. Ravi tinha piorado. Estávamos com uma expectativa muito grande porque o Ravi vinha melhorando nos exames dele. Era por volta de 11h da manhã , estava em casa Viih estava no hospital. Ela me deu a notícia (de sua piora) subi para o nosso quarto, me ajoelhei, fui rezar", iniciou ele.

"Quando eu era pequeno, minha mãe sempre me ensinou a rezar ajoelhado. Na minha oração eu pedi que Deus me mostrasse e que fosse muito claro comigo sobre o que ele queria de mim. Ia fazer qualquer coisa. A única certeza que tínhamos e que foi o que manteve a gente calmo era que Deus estava no comando de tudo. Era unânime a opinião dos médicos no caso do Ravi", continuou.

Ele também contou que pediu a Deus para lhe mostrar com clareza qual era a sua vontade. "Desci para pegar algo para comer. Nossa geladeira tem um display. Quando abri a geladeira, ela estava com a tela branca, peguei o queijo, fechei e a tela estava preta, com um coração na tela. Coração humano. Fiquei surpreso. No meu reflexo, apertei e começou a tocar uma música. Não sabia que ela tocava música. Ela já estava na casa quando a compramos. A Leinha que trabalha com a gente, disse que ela que configurou para tocar música. Mas aquela música ela não tinha colocado", detalhou.

"Quando deu 9 horas da noite, nosso motorista veio me buscar para fazer a troca dos turnos. Eu ia para o hospital passar a noite e a Viih vinha para dormir em casa. Ela cheia de ponto, não tinha como deixar ela dormir numa cadeira."

"Quando entrei no carro, com o Cassiano, adivinha? A música estava tocando novamente. Era um nome estranho. Não tenho costume de ouvir músicas. Na hora eu entendi o que estava acontecendo: ‘ A música apareceu do nada na tela da geladeira e agora está tocando dentro do carro.’ E a minha pergunta para Deus foi: 'me mostre com clareza o que você quer de mim'. Deus conhece todos nós, somos filhos dele", continuou.

Em outro momento do vídeo, ele contou que procurou a igreja e aceitou Jesus. "Na semana que aceitei Jesus, ele voltou a mamar, ele melhorou, veio para casa. E tinha outro detalhe: na parte da música fala assim: 'Eu deixo a sujeira e deixo limpo".

Veja o desabafo completo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Eli (@eliezer)

Leia também: Eliezer celebra alta hospitalar do filho: 'Deus deu pra gente a vitória'