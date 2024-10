Luan Santana dá presente repetido para Jade Magalhães: 'Coincidência'

Esperando sua primeira filha com Jade Magalhães, Luan Santana dá presente repetido para a amada usar na gestação; veja o que aconteceu

Grávida de sua primeira filha com o cantor Luan Santana, a influenciadora digital Jade Magalhães mostrou que ganhou um presente repetido do amado. Isso mesmo, nesta quinta-feira, 17, a gestante compartilhou um item que comprou por necessidade, pelo momento que está enfrentando com a barriga, e se surpreendeu ao receber o mesmo objeto do noivo.

Em seus stories, a eleita do artista exibiu que a única diferença dos travesseiros em formato de "U" foram as cores. Jade Magalhães então contou que adquiriu o acessório para testar e quando viu Luan Santana também comprou o objeto para ela. A influencer comentou sobre eles pensarem muito parecido.

"Olha essa coincidência: ontem pedi esse U para testar! Hoje o Luan me falou: 'comprei uma coisa pra você'. O que era? Um U também. Muita sintonia", encantou-se ao ver o cuidado do cantor com ela na gestação.

Nos últimos dias, Jade Magalhães revelou para o Gshow que morará com Luan Santana na mansão dele em Alphaville, em São Paulo. “De volta a São Paulo. A realidade desta semana vai ser bem diferente da semana passada, que era praia. Cheguei direto para fazer a mudança do meu apartamento. Imaginam como vai ser minha semana?”, disse ela no Instagram.

É bom lembrar lembrar que o casal se conheceu em 2008 e ficaram juntos por 12 anos. Eles ficaram noivos em setembro de 2019, durante um passeio de balão. Porém, o romance chegou ao fim em 2020. Os dois reataram o romance apenas em 2023 e assumiram o namoro em 2024. Em julho de 2024, os dois contaram que estavam ‘grávidos’. A primeira filha deles deve nascer no início de 2025.

Qual é o nome do bebê de Luan Santana e Jade Magalhães?

O casal do mundo sertanejo ainda não escolheu o nome do bebê e nem revelou o sexo publicamente. A modelo segue uma intença rotina de cuidados médicos para passar por uma gestação tranquila, o que inclui exames de rotina.

A assessoria de imprensa do intérprete de Meteóro divulgou uma nota à imprensa em que deixa entendido que os dois buscam um nome com significado que os represente.

"O nome dele (Luan) significa 'poderoso como um leão', 'ele protege e é justo', 'guerreiro', 'relativo à Lua', 'o filho da Lua'. O dela [Jade] é originário da palavra em espanhol 'ijada', está associado à pedra preciosa conhecida por sua beleza e valor histórico, sendo utilizada como amuleto para proteção e cura e considerada um símbolo de pureza, sabedoria e harmonia. Luan e Jade buscam agora o nome do bebê que vem por aí", diz o comunicado.