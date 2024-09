Grávida de Luan Santana, Jade Magalhães deixa a barriguinha à mostra

Grávida de Luan Santana, a modelo Jade Magalhães usou um look com transparência e fez questão de deixar a barriguinha à mostra

Em suas redes sociais, Jade Magalhães sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. E ao que parece, a nova mamãe coruja está radiante com a gravidez. Jade espera uma menina, fruto do seu relacionamento com Luan Santana. A bebê ainda não teve o nome revelado.

Nesta segunda-feira, 23, a famosa publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que mostra o seu look do dia. Jade posou com um vestido amarelo com transparência e fenda na região do abdômen, o que ressaltou a barriguinha saliente. Para completar o look, ela apostou em calça e sapatilhas.

"Butter yellow", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "A barriguinha está linda demais", escreveu uma internauta. "Uma mamãe de amarelo não quer guerra com ninguém", comentou outra. "Você sempre foi linda, agora grávida está mais ainda", elogiou uma terceira.

Revelação do sexo

Luan Santanae Jade Magalhãesusaram as redes sociais para revelar o sexo do bebê que estão esperando. No vídeo publicado no feed do Instagram, o cantor e a influenciadora digital aparecem usando uma roupa toda branca e com os olhos vendado começam a se sujar de tinta. A gravação está em preto e branco.

Depois, a gravação ganha cor e mostra que eles estão se sujando com uma tinta rosa. Os dois tiram a venda e celebram a notícia se beijando. Em seguida, Luan e Jade saem do quarto e vão dividir a novidade com os familiares.

Os fãs parabenizaram o casal nos comentários. "Eu sabia! Pai de menina, que Deus abençoe muito, meu cantor! Te mo", disse uma seguidora. "Parabéns, que venha com muita saúde", falou outra. "Sabia que você tinha cara de pai de menina!!!! Vem, meteorinha", comentou uma terceira.