Luan Santana e Jade Magalhães revelam sexo do bebê que estão esperando

O cantor Luan Santana e Jade Magalhães revelaram para os fãs através de uma tinta qual é o sexo do bebê que estão esperando

Luan Santana e Jade Magalhães usaram as redes sociais na noite desta quinta-feira, 19, para revelar o sexo do bebê que estão esperando.

No vídeo publicado no feed do Instagram, o cantor e a influenciadora digital aparecem usando uma roupa toda branca e com os olhos vendado começam a se sujar de tinta. A gravação está em preto e branco.

Depois, a gravação ganha cor e mostra que eles estão se sujando com uma tinta rosa. Os dois tiram a venda e celebram a notícia se beijando. Em seguida, Luan e Jade saem do quarto e vão dividir a novidade com os familiares.

Os fãs parabenizaram o casal nos comentários. "Eu sabia! Pai de menina, que Deus abençoe muito, meu cantor! Te mo", disse uma seguidora. "Parabéns, que venha com muita saúde", falou outra. "Sabia que você tinha cara de pai de menina!!!! Vem, meteorinhaa", comentou uma terceira.

Vale lembrar que Luan e Jade revelaram a gravidez em junho. "O nome dele significa 'poderoso como um leão', 'ele protege e é justo', 'guerreiro', 'relativo à Lua', 'o filho da Lua'. O dela é originário da palavra em espanhol 'ijada', está associado à pedra preciosa conhecida por sua beleza e valor histórico, sendo utilizada como amuleto para proteção e cura, e considerada um símbolo de pureza, sabedoria e harmonia. Luan e Jade buscam agora o nome do bebê que vem por aí", escreveu a equipe do cantor ao confirmar a notícia.

Confira:

Luan Santana e Jade Magalhães mostram pela 1ª vez o ultrassom do bebê

Esperando seu primeiro filho, Luan Santana e Jade Magalhães encantaram ao mostrarem pela primeira vez o ultrassom do bebê. Nesta terça-feira, 17, o casal publicou um vídeo emocionante de quando foram ao médico realizar o exame.

Já mostrando ser papai coruja, o artista apareceu conversando com a barriga e fazendo carinho em sua amada. Na tela do computador foi possível ver o rostinho do bebê, que até o momento não teve seu sexo revelado nem nome.

"ANTES QUE TE FORMASSE NO VENTRE JÁ TE CONHECIA, E ANTES DO SEU NASCIMENTO JÁ HAVIA TE CONSAGRADO.” jeremias 1:5", escreveu Luan Santana o versículo da Bíblia na legenda do vídeo marcante. Confira!