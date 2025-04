Maíra Cardi anuncia que está grávida novamente: ‘Momento único’

Maíra Cardi está grávida! Ela revela a reação do marido, Thiago Nigro, ao dar a notícia de surpresa para ele

A coach Maíra Cardi está grávida. Ela deu a notícia para os fãs neste sábado, 26, por meio de posts nas redes sociais. Inclusive, a morena registrou a reação do marido, Thiago Nigro, quando contou a novidade para ele.

Maíra engravidou novamente poucos meses após perder um bebê. Ela sofreu um aborto espontâneo na primeira vez que engravidou do atual marido. Agora, ela conseguiu engravidar novamente e está radiante.

Cardi contou sobre a gravidez para Nigro em uma praia nas Bahamas durante uma viagem com a filha, Sofia. "O vídeo de hoje vai começar nesse pôr do sol das Bahamas para a gente anunciar o nosso baby novo”, disse ela, deixando o marido em choque com a notícia.

Logo depois, ela escreveu no vídeo: "Estamos grávidos. Esse vídeo foi gravado no dia que descobri, estávamos nas Bahamas. Essa foi a reação do Thiago no momento em que eu contei. Eu queria registrar esse momento único nesse pôr do sol também único”.