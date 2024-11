Thaís Melchior revela vontade de congelar os óvulos: 'Quero essa liberdade'

Em entrevista à TV CARAS, Thaís Pacholek e Thaís Melchior também falam sobre a terceira temporada do podcast Tha em Dobro

Apresentadoras do Tha em Dobro, Thaís Pacholek (40) e Thaís Melchior (34) conversaram com a TV CARAS sobre os planos futuros para a maternidade. Vivendo um romance com o produtor Alex Gruli (45), a atriz diz que decidiu congelar os óvulos para ter mais liberdade.

Madrasta de Maria Gruli (12), Thaís Melchior conta que foi durante uma entrevista do programa que amadureceu a ideia de congelar os óvulos. "Estou muito aberta, o que tiver que ser vai ser. No momento decidi que quero congelar para ter essa liberdade."

Ela diz que sempre coloca seu trabalho em primeiro lugar, e já está tratando essa questão com terapia. "Quando você tem uma criança em casa, muda a energia, e você se preocupa em ser um exemplo. Quero passar para ela valores, tenho uma preocupação em conversar e saber o que está acontecendo na vida dela."

Apesar de terem lançado recentemente a segunda temporada do podcast, as duas já estão se preparando para a terceira. Elas afirmam que vão receber os mais diversos convidados, para abordar temas que envolvem as relações familiares.

"O que é muito legal é que queremos ouvir todas as configurações e queremos apresentar isso para o público. Queremos receber mães de pet, avós... Já recebemos até filhas para falar sobre o olhar que o filho tem em relação à mãe", conta Melchior.

Pacholek ainda diz que as duas pretendem trazer mais discussões proveitosas para o programa, especilamente ao se depararem com opiniões distintas. "Chegam algumas opiniões bem contrárias às nossas, ainda não temos a experiência necessária como apresentadoras para tirar proveito dessa situação. É um amadurecimento que vamos ter conforme as novas temporadas forem vindo."

