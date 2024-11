Thaís Pacholek revela se planeja ter outro filho: 'Não existe amor maior'

Em entrevista à TV CARAS, Thaís Pacholek e Thaís Melchior também refletem sobre as questões da maternidade e madrastidade

Apresentadoras do Tha em Dobro, Thaís Pacholek (40) e Thaís Melchior (34) conversaram com a TV CARAS sobre as transformações da maternidade e madrastidade em suas vidas. A esposa do cantor Belutti(43), membro da dupla sertaneja Marcos & Belutti, ainda revelou se planeja ter outro filho com o artista.

Os dois já são pais de Luis Miguel (8), e, de acordo com Thaís Pacholek , gostariam de aumentar a família. "Temos vontade, no comecinho eu não queria. Agora é um assunto que conversamos. A gente não evita. Eu já estou com 40 anos, mas estou aberta. Quando nasce seu filho, não existe amor maior."

Já Thaís Melchior conta que ainda não sabe dizer se quer ter filhos ou não. Ela é madrasta de Maria Gruli (12), filha do produtor Alex Gruli (45) com quem ela vive um relacionamento desde 2019. "Eu quero congelar [os óvulos], o congelamento dá uma liberdade", explica.

Leia também: Thaís Pacholek e Thaís Melchior abrem detalhes da amizade: 'Nossa energia'

"Sou muito apaixonada pelo meu trabalho, e eu sempre coloco ele em primeiro lugar. Isso é uma questão que está sendo tratada em terapia [risos]", completa Melchior. "Quando você tem uma criança em casa, muda a energia, e você se preocupa em ser um exemplo. Quero passar para ela valores, tenho uma preocupação em conversar e saber o que está acontecendo na vida dela."

Pacholek acrescenta ao dizer que, a chegada de um filho, transforma a vida da família e da mãe. "Muda tudo, não tem o que não mude. Muda sua visão com relação ao mundo, às pessoas, as prioridades, o dia a dia, a sua luz. Os filhos trazem uma luz diferente para a mãe, ficamos iluminadas. Você fica com uma força, coragem e importância que nem se imaginava."

Leia mais em: Thaís Pacholek celebra o aniversário do filho e se derrete de amor: 'Especial pela sua existência'

CONFIRA ENTREVISTA DE THAÍS MELCHIOR E THAÍS PACHOLEK À TV CARAS NA ÍNTEGRA:

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE NO INSTAGRAM DO PROGRAMA THA EM DOBRO: