Thaís Melchior e Thaís Pacholek celebram segunda temporada de projeto juntas

Thaís Melchior revela como surgiu a ideia de ter um videocast com Thaís Pacholek: ‘Fazer pensar fora da caixa’

As atrizes Thaís Melchior e Thaís Pacholek estão juntas em um desafio profissional. As duas são as apresentadoras do videocast Tha em Dobro, no qual falam sobre os desafios da maternidade e de ser uma madrasta com o objetivo de desconstruir o estigma de rivalidade entre as posições.

Inclusive, elas usam a própria experiência para debaterem os temas de cada episódio. Isso porque Pacholek é mãe de Luís Miguel e Melchior é madrasta de Maria. A segunda temporada do projeto será lançada semanalmente nas plataformas digitais, com estreia em 28 de agosto, e contará com convidados especiais, como o ator Miguel Coelho, que é pai de primeira viagem.

Em conversa com a CARAS, Thaís Melchior contou detalhes de como surgiu a ideia do vídeocast. "A Pachô já tinha o conceito do projeto sobre maternidade, mas queria que tivesse algum diferencial. Foi aí que surgiu a ideia de me convidar pra dar vez e voz às madrastas! Achamos que seria um contraponto interessante", declarou ela.

E completou sobre a importância de levantar este debate: "Tem tantos estigmas nesses temas! O nosso objetivo é, pelo menos, fazer pensar fora da caixa, sabe?! A gente quer ressignificar, desconstruir, trazer questionamentos e acolhimento em relação a parentalidade. Através de informação, eu tenho o grande desafio de desmistificar o pensamento de que a madrasta é má. MA vem de MATER, não de MÁ".