Bruna Biancardi se derrete ao comemorar 11 meses de Mavie: 'Minha vida'

A influenciadora Bruna Biancardi fez uma declaração especial em celebração aos 11 meses de Mavie, sua filha com Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi iniciou a manhã de sexta-feira, 6, em clima de muito amor! Através das redes sociais, a namorada do jogador de futebol Neymar Jr publicou uma foto inédita ao lado de Mavie, filha do casal, que está completando 11 meses de vida.

Em seus stories no Instagram, Bruna resgatou um momento especial com a herdeira para celebrar a data. Na imagem publicada, esbanjando fofura, a pequena Mavie aparece curtindo um dia de piscina com a mamãe coruja.

"Feliz 11 meses, minha vida", derreteu-se Bruna Biancardi na legenda da foto. Recentemente, em julho, a influenciadora revelou ao público que a festinha de 1 ano da filha já estava sendo preparada.

Na ocasião, durante um bate-papo descontraído com os seguidores, ela explicou que o tema do evento havia sido escolhido. "Esperando para definir a data e depois disso, o restante", declarou a namorada de Neymar Jr.

Vale lembrar que Bruna Biancardi e Mavie estão atualmente na Arábia Saudita, junto com Neymar. O atleta reside no país desde que foi contratado para jogar no Al-Hilal.

A famosa, inclusive, já respondeu algumas dúvidas dos internautas em relação a cultura do local. Embora tenha esclarecido que nunca enfrentou preconceito por ser estrangeira, ela destacou que alguns costumes são bastante rígidos e precisam ser respeitados.

Bruna Biancardi e Mavie - Reprodução / Instagram

Neymar registra momento fofo com Bruna Biancardi e Mavie

Neymar Jr encantou seus seguidores ao compartilhar um momento fofíssimo com a namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, e sua filha Mavie. Nas redes sociais, o jogador de futebol mostrou que está aproveitando muito os momentos em família durante sua temporada de treinos na Arábia Saudita.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Neymar se derreteu ao mostrar a namorada ninando a filha em seu colo em uma sala escura. Sem que ela percebesse, ele registrou a cena especial e publicou em sua conta. Na legenda, o jogador usou apenas um coração, mas deixou claro que está aproveitando ao máximo seus momentos em família; confira mais detalhes!