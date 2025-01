Sthefany Brito flagra momento fofo entre os filhos: 'Acordando'

A atriz Sthefany Brito encantou os seguidores das redes sociais na manhã desta terça-feira, 28, ao compartilhar um novo registro de seus filhos

A atriz Sthefany Brito encantou os seguidores das redes sociais na manhã desta terça-feira, 28, ao compartilhar um novo registro de seus filhos, Vicenzo, de quatro meses, e Enrico, de 4 anos. os dois são frutos do casamento dela com Igor Raschkovsky.

Nos registros compartilhados nos stories do Instagram, a atriz mostrou o momento em que seu filho mais novo tenta despertar seu primogênito. "Acordando o irmão", escreveu ela ao compartilhar o clique. Veja:

Storie de Sthefany Brito (Reprodução/Instagram)

Sthefany Brito comemora o mesversário do filho caçula com festa temática

Na última quinta-feira, 22, Sthefany Brito mostrou detalhes da comemoração do mesversário de seu filho caçula, Vicenzo. Para celebrar a data, o pequeno ganhou uma festa com o tema do super-herói Hulk e surgiu fantasiado ao lado do irmão mais velho.

A atriz também entrou no clima e usou um vestido verde na comemoração intimista. "E o incrível Hulk passou aqui em casa pra comemorar os 4 meses do Enrico… Ah não, do Vicenzo! Hahaha. Quem tá amando essa brincadeirinha é o irmão mais velho, que aproveita muito e tá conhecendo todos os super-heróis que ele tanto ama! Gente, 4 meses!!!!!! Tava ontem na minha barriga e agora já tá nas costas do Hulk! Amém, amém", escreveu a artista na legenda da publicação.

Em outro momento, ela falou sobre a possibilidade de ter mais filhos."Não pretendemos ter outro filho. Dois está na medida para a gente. Mas eu brinco que se tiver mais um lá em cima na fila de espera, quem sabe é a galera lá de cima né, é Deus. Mas a nossa pretensão é parar nos nossos dois meninos que eu estou apaixonada de amor pelos dois".

