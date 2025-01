Sthefany Brito curte passeio ao ar livre com o filho, Vicenzo: 'Meu pinguinho de gente'

A atriz Sthefany Brito surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar novos registros com seu filho caçula,Vicenzo, de quatro meses

A atriz Sthefany Brito surpreendeu os seguidores das redes sociais na manhã desta terça-feira, 21, ao compartilhar novos registros com seu filho caçula,Vicenzo, de quatro meses. O menino é fruto do casamento dela com Igor Raschkovsky, com quem a famosa também tem Enrico, de 4 anos.

Nos registros compartilhados no feed do Instagram, a atriz mostrou que fez um ensaio ao ar livre com o bebê. "Meu pinguinho de gente, meu Tutuzinho o mundo é tão mais lindo com você!", declarou a atriz na legenda da publicação.

Na parte dos comentários, os internautas se derreteram pelas imagens. "No melhor lugar do mundo, colinho de mãe", comentou uma. "Que lindos!!!Tenho uma bebezinha da mesma idade que o Vicenzo!", contou outra. "Você está maravilhosa! Que mãe linda que se tornou! Orgulhoso de você! Beijo no coração dos 4!", elogiou uma terceira pessoa.

Veja os cliques:

Outros registros

Em recente publicação no Instagram, a atriz mostrou que escolheu o tema Capitão América para comemorar os três meses do filho. O pequeno já completou quatro meses, mas a atriz confessou que havia se esquecido de postar as imagens.

Não, eu não estou postando errado… Meu filho já fez 4 meses, mas eu tinha esquecido completamente de postar o mesversário de 3 meses! Vocês fingem que eu não estou atrasada e apenas se apaixonem junto comigo pelo meu mini Capitão América", escreveu ela na legenda da publicação. Veja!!

Em outro momento, ela compartilhou para os internautas verem um dos trabalhos do pequeno na escola. No clique compartilhado pela atriz, foi possível ver que uma foto do menino faz parte do trabalho. "Morrendo vendo os trabalhinhos dele no colégio", escreveu a atriz ao compartilhar o registro.

