Filho caçula de Sthefany Brito rouba a cena ao surgir fantasiado: 'Fofura'

A atriz Sthefany Brito encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos do filho caçula, Vicenzo, de quatro meses

A atriz Sthefany Britoencantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 13, ao compartilhar novas fotos do filho caçula,Vicenzo, de quatro meses. O menino é fruto do casamento dela com Igor Raschkovsky, com quem a famosa também tem Enrico, de 4 anos.

Nos registros compartilhados no feed do Instagram, a atriz mostrou que escolheu o tema Capitão América para comemorar os três meses do filho. O pequeno já completou quatro meses, mas a atriz confessou que havia se esquecido de postar as imagens.

"Não, eu não estou postando errado… Meu filho já fez 4 meses, mas eu tinha esquecido completamente de postar o mesversário de 3 meses! Vocês fingem que eu não estou atrasada e apenas se apaixonem junto comigo pelo meu mini Capitão América", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "A carinha da mãe dele… Lindo!!!", disse uma. "São gêmeos com alguns anos de diferença, tá a carinha do irmão", comentou outra. "Quem aguenta tanta fofura???", opinou mais uma pessoa.

Sthefany Brito desabafa sobre maternidade real

Recentemente, a atriz relatou um momento difícil que passou ao lado dos herdeiros. "Essa paz e silêncio, cinco minutos atrás era choro dos dois lados. Tentei fazer o Enrico dormir antes do banho do Vicenzo, mas ele não dormiu. Vicenzo chorou para mamar e carreguei o Enrico comigo para o quartinho do baby para amamentar. Enrico começou a chorar porque queria que eu deitasse com ele na cama. Vicenzo começou chorar porque Enrico estava chorando", começou.

Em seguida, ela contou que não tem ajuda na hora de fazer os pequenos dormirem. "'Ah, mas você não tem ajuda? Não tem babá?' Tenho sim, mas na hora de dormir aqui não tem para ninguém. É mamãe, mamãe, mamãe. E aí muitas vezes o Enrico ainda não dormiu e tenho que carregar ele comigo para o quarto do Vicenzo... Muitas vezes, ele não quer ir porque quer que eu fique só com ele. Explico e ele vai, mas quer que eu amamente rápido e deite com ele. Ou seja, vira um chororô. E agora, para ajudar Vicenzo chora se está mamando e eu falo ou alguém fala comigo".

Sthefany ainda contou como conseguiu resolver a situação. "E como eu resolvi? No auge do caos, sentei do lado do Enrico (que estava chorando) com o Vicenzo no colo (que também estava chorando) e comecei a fazer um carinho na cabeça do Enrico, e comecei a rezar pedindo que eles se acalmassem, pedindo sabedoria e calma para lidar porque eu realmente não sabia o que fazer. E assim, como o caos se instaurou, em um passe de mágica passou. Os dois dormiram".

