Sthefany Brito comemora o mesversário do filho caçula com festa temática

Sthefany Brito explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 22, ao mostrar como foi a comemoração do mesversário de seu filho caçula, Vicenzo. O menino, fruto de seu casamento com Igor Raschkovsky, completou quatro meses no dia 9 de janeiro.

Para comemorar a data especial, o pequeno ganhou uma festa com o tema do super-herói Hulk. Vicenzo e o irmão mais velho, Antonio Enrico, de quatro anos, roubaram a cena ao surgirem fantasiados como o personagem. A atriz também entrou no clima e usou um vestido verde na comemoração intimista.

"E o incrível Hulk passou aqui em casa pra comemorar os 4 meses do Enrico… Ah não, do Vicenzo! Hahaha. Quem tá amando essa brincadeirinha é o irmão mais velho, que aproveita muito e tá conhecendo todos os super-heróis que ele tanto ama! Gente, 4 meses!!!!!! Tava ontem na minha barriga e agora já tá nas costas do Hulk! Amém, amém", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com os registros. "Parabéns, fofura! Deus te abençoe!", disse uma seguidora. "Que lindos, muito amor envolvido", escreveu outra. "Ahh que amor", se derreteu uma fã. "Parabéns, príncipe lindo! Muita saúde e muita luz na sua vida", desejou mais uma.

Sthefany Brito abre o jogo sobre ter mais filhos

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 21, a atriz aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores e ao que parece, o casal não deseja mais filhos.

"Não pretendemos ter outro filho. Dois está na medida para a gente. Mas eu brinco que se tiver mais um lá em cima na fila de espera, quem sabe é a galera lá de cima né, é Deus. Mas a nossa pretensão é parar nos nossos dois meninos que eu estou apaixonada de amor pelos dois [...]", disse ela, que também revelou seu maior medo na maternidade. Saiba mais!

