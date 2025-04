Por que Virginia não pode comer chocolate preto? Médica da famosa explica

Saiba por que Virginia não poderá comer chocolate preto na Páscoa; médica da influenciadora esclarece o motivo do alimento piorar a doença da famosa

Fazendo tratamento há meses para controlar a enxaqueca a influenciadora Virginia Fonseca não pode comer chocolate preto e outros alimentos estimulantes que piorem a doença hereditária. A médica da famosa, a doutora Thaís Villa, explicou o motivo para a CARAS Digital.

Com a Páscoa chegando, a esposa de Zé Felipe só poderá se deliciar com os chocolates brancos. A especialista explica que os pretos contêm cafeína e teobromina, dois estimulantes que deixam mais agitado o cérebro que na pessoa com enxaqueca já é hiperexcitado .

“O cacau presente nos chocolates escuros é outro estimulante e pode desencadear crises de enxaqueca como também podem colaborar para a cronificação da doença, aumentando a frequência, a intensidade e a duração das crises”, alerta Thaís Villa.

Segundo a médica, para quem tem enxaqueca, o chocolate branco é a melhor opção, porque não contém massa de cacau na composição . E é essa recomendação que ela deu para Virginia Fonseca seguir em sua vida para evitar as dores.

Em São Paulo gravando seu programa no SBT, a apresentadora aproveitará a passagem na cidade para continuar seu tratamento e tomar as injeções de botox na cabeça. Para quem não sabe, o botox age acessando os nervos da cabeça que, na pessoa com enxaqueca, estão inflamados e liberando várias substâncias que estimulam a dor e fazem as crises acontecerem. “O Botox entra para desinflamar esses nervos e inibir que as substâncias que facilitam a dor continuem sendo liberadas”, explica Thaís Villa.

Doença de Virginia Fonseca

Para quem acompanha a influenciadora na rede social sabe que ela passou por um período muito difícil de dores após o nascimento do terceiro filho, José Leonardo. Antes dele, Virginia Fonseca já havia tido outras crises de dores intensas, chegando até parar no hospital.

Após muito sofrimento, ela seguiu o conselho de Paula Fernandes e procurou o atendimento especializado em enxaqueca. Desde então, a famosa vem compartilhando seu progresso e vida sem dores. Além de injeções de botox, a esposa de Zé Felipe tem seguido uma dieta, evitando alimentos que façam os incômodos da doença hereditária aparecerem. Chocolate preto, cafeína e outros estimulantes são alguns que ela não pode ingerir.