Sthefany Brito revela qual o seu maior medo sobre a maternidade

Sthefany Brito respondeu algumas perguntas dos seguidores e revelou qual é o seu maior medo quando o assunto é maternidade

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 21, a atriz aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores.

Casada com Igor Raschkovsky, a famosa é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e de Vicenzo, de quatro meses. E ao que parece, o casal não deseja mais filhos.

"Não pretendemos ter outro filho. Dois está na medida para a gente. Mas eu brinco que se tiver mais um lá em cima na fila de espera, quem sabe é a galera lá de cima né, é Deus. Mas a nossa pretensão é parar nos nossos dois meninos que eu estou apaixonada de amor pelos dois. Eu amo ser mãe de menino, eu amo meus meninos e óbvio que o que viesse a gente ia ser tudo bobo apaixonado, mas eu me sinto muito realizada com os dois meninos. Eu sei que muita gente fica 'mas e a menina?'... Gente, não era para vir", disse ela.

Sthefany também revelou qual é o seu maior medo quando o assunto é maternidade. "O meu maior medo, acho que o de todas as mães, é acontecer alguma coisa com a gente e a gente não estar aqui para os nossos filhos. O segundo maior medo para mim é criar bem, que sejam seres humanos de valores, homens de bem, respeitosos e com caráter".

Amor

A atriz Sthefany Brito surpreendeu os seguidores das redes sociais na manhã desta terça-feira, 21, ao compartilhar novos registros com seu filho caçula,Vicenzo, de quatro meses. O menino é fruto do casamento dela com Igor Raschkovsky, com quem a famosa também tem Enrico, de quatro anos.

Nos registros compartilhados no feed do Instagram, a atriz mostrou que fez um ensaio ao ar livre com o bebê. "Meu pinguinho de gente, meu Tutuzinho o mundo é tão mais lindo com você!", declarou a atriz na legenda da publicação.

Na parte dos comentários, os internautas se derreteram pelas imagens. "No melhor lugar do mundo, colinho de mãe", comentou uma. "Que lindos!!!Tenho uma bebezinha da mesma idade que o Vicenzo!", contou outra. "Você está maravilhosa! Que mãe linda que se tornou! Orgulhoso de você! Beijo no coração dos 4!", elogiou uma terceira pessoa.

Leia também: Filho caçula de Sthefany Brito rouba a cena ao surgir fantasiado