Sthefany Brito conta como primogênito reagiu à chegada do irmão: 'Já entendeu'

Grávida do segundo filho, Sthefany Brito (37) não esconde a realização com a chegada de Vicenzo. Mãe do pequeno Antonio Enrico (3), ela diz que o novo integrante da família foi planejado com o marido, o empresário Igor Raschkovsky, e ainda conta como o primogênito reagiu ao saber que ganharia um irmão.

"Até agora ele está achando o máximo (risos). Ele beija a minha barriga, abraça, está muito carinhoso. Ontem ele falou que quer que o irmão nasça logo", afirma Sthefany Brito , em entrevista à Revista CARAS. "O Enrico já entendeu também, ele é muito grudado em mim, e toda hora vinha pedir colo, mas comecei a explicar que a barriga da mamãe está pesada e que dói as costas."

A atriz afirma que já está preparando o filho para quando for internada com o nascimento do caçula. Ela conta que já explicou que ele ficará na casa da avó, e revela que o pequeno está ansioso e pergunta diariamente se ela irá para o hospital logo.

"Acho que ele vai ser muito protetor. Ele vai querer me ajudar e eu vou incluí-lo o máximo que der para participar. Ele já me ajuda, eu boto uma coisa no lugar e ele tira da gaveta, fala que arrumei errado (risos)", completa.

Brito diz que, nesta segunda gestação, sente que o tempo tem passado mais rápido, apesar de estar sentindo mais efeitos. A atriz conta que, diferente de sua primeira gravidez, tem sentido mais enjoos, dores nas costas e até mesmo ansiedade.

"Mas acho que a minha ansiedade vem de imaginar o encontro dos dois, eles crescendo juntos. Vai ser tão maravilhoso", acrescenta. "A gente queria muito que fossem dois filhos. Eu tenho irmão, o Igor tem irmã, então a gente sabe a bênção que é ter alguém para dividir a vida. E, aí, veio mais um menininho, a gente está muito feliz."

