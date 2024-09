Grávida, Sthefany Brito rebate críticas após posar com o filho

Sthefany Brito, que está na reta final da gravidez, posou com o filho mais velho e recebeu algumas críticas, mas fez questão de explicar a situação

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Casada com Igor Raschkovsky, a atriz é mãe de Antônio Enrico, de três anos, e está à espera de Vicenzo, que deve nascer em breve.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversas fotos em que aparece com o filho mais velho e em uma das imagens, Enrico surgiu apoiado no barrigão de grávida da mamãe. Alguns seguidores ficaram preocupados que isso pudesse prejudicar o bebê.

Nos Stories, Sthefany levou a situação com bom humor e fez questão de explicar a situação. "Gente, estou rindo muito com vocês preocupados que o Enrico esmagou o Vicenzo… Para conseguirmos essa foto foi quase um parto, porque ele não parava quieto um segundo… Vinha atrás de mim, se pendurava em mim, eu tentava abraçar, ele se jogava para trás", começou ela.

Em seguida, a artista ressaltou que Enrico ficou na posição por pouco tempo. "Então ele não ficou nem 10 segundos nessa posição… Não deu nem tempo do Vicenzo tentar entender o que estava acontecendo", finalizou ela.

Perrengue

Sthefany Brito está contando os minutos para o nascimento de seu segundo, Vicenzo, fruto do relacionamento com o empresário Igor Raschkovsky. A atriz usou as redes sociais para compartilhar um perrengue na reta final da gestação e contou que seu vestido rasgou por conta do tamanho do barrigão.

Através dos stories de seu Instagram, Sthefany compartilhou um momento vida real e dividiu o perrengue com os seguidores. Antes de detalhar o pequeno acidente, ela brincou sobre o tamanho da barriga: "Olha o estado que estamos. Postei aqui ontem minha barriga, vocês estão chocados, parece que vai explodir, é essa sensação que eu tenho", disse.

"Tenho medo de tossir, de espirrar, parece que vai sair a criança”, Sthefany brincou. Na sequência, a atriz contou que saiu de casa usando um vestido listrado e uma camisa, quando percebeu que o modelo ganhou um rasgo bem na barriga: "Botei o vestido e saí. Estou na rua fazendo algumas outras coisas, vocês querem ver?", perguntou.

"Deus é muito bom e falou: 'Bota uma camisa por cima, minha filha'. Então, estou andando assim, não está dando para ver, mas a realidade está por baixo. E é bem na altura da barriga", Sthefany fez piada ao exibir o vestido rasgado. Vale lembrar que ela está no nono mês de gestação e o pequeno pode nascer a qualquer momento.