Sorrisão do filho caçula de Virginia Fonseca encanta a todos. Veja a foto

A influencer Virginia Fonseca flagra o filho caçula, José Leonardo, dando um sorrisão e compartilha a foto do momento especial

A influenciadora digital Virginia Fonseca explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma nova foto do seu filho caçula, José Leonardo, fruto do casamento com Zé Felipe. Com quase um mês de vida, o bebê apareceu sorridente no colo da mãe coruja.

Na imagem, Virginia conseguiu registrar quando o bebê a olhava com um sorriso encantador no rosto e os olhos abertos. Na legenda, ela celebrou: “Eu me derreto com esse sorriso! Está ficando tão espertinho”.

Nos comentários, os fãs elogiaram o recém-nascido. “O sorriso que alegra o dia de qualquer um”, disse um seguidor. “Ele é perfeito demais”, comentou outro. “É muito gostoso”, declarou mais um. “Que príncipe”, escreveu outro.

Anel de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca contou que ganhou um presente luxuoso do marido, o cantor Zé Felipe, após o nascimento do terceiro filho, José Leonardo, há duas semanas. Ela foi presenteada com um anel de diamantes e já está usando o acessório.

Porém, Virginia confessou que não lembra exatamente do momento em que ganhou o anel. Isso porque ela se sentiu mal após o parto e as memórias estão confusas. "Eu falei: ‘Amor, acredito que quando você me deu o anel, eu só lembro de relances? Eu não lembro qual dia que foi, exato, como foi…’ Porque eu estava em outro planeta por causa das dores que estava sentindo. Eu estava com virose e pós-parto”, disse ela.

Então, a influencer ficou ainda mais surpresa ao descobrir que nem Zé Felipe lembra da hora em que deu o anel. Ele contou que nem lembrava que tinha dado o presente para a esposa. “Ele disse: 'Você não vai ficar brava?’. Ele nem lembrava que tinha me dado o anel. Quando você acha que está ruim, pode piorar”, brincou.