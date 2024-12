Saiba quando será o nascimento do filho da influencer Isabel Veloso

Grávida, Isabel Veloso é internada e os médicos decidem antecipar o parto dela por causa de sua condição de saúde

A influencer Isabel Veloso terá seu filho antes do previsto. Grávida pela primeira vez e em tratamento contra um câncer em metástase, ela foi internada e precisará antecipar o parto.

A jovem dará à luz Arthur no dia 29 de dezembro , informou o marido dela, Lucas Borbas, ao site Quem. A previsão era que o parto fosse acontecer apenas no dia 3 de janeiro, mas foi antecipado após os novos exames de Isabel.

A influenciadora digital foi internada na tarde de sexta-feira, 27, com sintomas pulmonares. Ela foi ao hospital apenas para levar os resultados de exames, mas os médicos decidiram interná-la.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabel Veloso (@isabelvelosoo)

O tumor de Isabel Veloso

A influenciadora digital Isabel Veloso ganhou grande repercussão na internet ao engravidar durante os cuidados paliativos contra um câncer sem cura. Com isso, a médica dela, Melina Branco Behne, revelou detalhes sobre a saúde da jovem de 18 anos.

Em conversa com o Gshow, a médica contou que Isabel não está em estado terminal. O caso dela é de cuidados paliativos. Ou seja, ela tem um tumor que não responde aos tratamentos e não tem cura. Então, Isabel recebe cuidados para controlar os sintomas da doença.

"O quadro clínico da Isabel está estável, o tumor está pequeno, com o crescimento estagnado e ainda com o controle importante dos sintomas que ela sentia - que eram dores e falta de ar. Agora, o que está sentindo são as ânsias e os vômitos, comuns no início da gestação", disse ela.

Então, a médica ainda explicou os cuidados paliativos de Isabel. "O que fazemos são cuidados paliativos. Na prática significa que, não tendo mais o tratamento, a cura, para a doença do paciente, nós vamos focar em controlar os sintomas. E assim garantir que todas as necessidades do paciente e dos familiares sejam atendidas", afirmou ela, e completou: "A Isabel está em acompanhamento paliativo porque teve retorno da atividade tumoral e efeito colateral das quimioterapias realizadas. Ela ficou com neuropatia periférica, gerando dores fortes e crônicas. E, com isso, decidiu não continuar mais o tratamento quimioterápico".

Vale lembrar que Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodking. Ela fez o tratamento com quimioterapia, mas este parou de fazer efeito. Com isso, ela iniciou os cuidados paliativos para controlar e aliviar os sintomas. O tumor dela está na região do mediastino, entre o coração e o pulmão, e pode causar dispneia, arritmias e dor crônica.

Leia também: Na reta final da gravidez, Isabel Veloso volta a usar oxigênio: 'Está horrível'