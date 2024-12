Na reta final da gravidez, Isabel Veloso volta a usar oxigênio: 'Está horrível'

A influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais nesta segunda-feira, 23, para falar sobre sua saúde e contou que vai voltar a usar oxigênio

A influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais nesta segunda-feira, 23, para falar sobre sua saúde. Ela, que está à espera de Arthur, seu primeiro filho com o marido Lucas Borbas, contou que vai voltar respirar com auxílio de um cilindro de oxigênio parte do dia por causa da fadiga e baixa saturação.

"Vou voltar a fazer uso de oxigênio pelo menos em alguns momentos do dia. Agora fui tentar tomar café e não consegui. Estou com bastante tosse, está horrível. Estou tentando falar um pouco menos", disse ela nos stories de seu Instagram.

Antes de contar sobre o oxigênio, a influenciadora respondeu ao questionamento de um internauta, que notou que ela estava ofegante. "É devido ao meu pulmão. É bem mais que um nódulo pulmonar, tem vários. E tenho derrame pleural laminar. Então fico ofegante mesmo", explicou.

Por que o filho de Isabel Veloso vai nascer prematuro?

Recentemente, Isabel Veloso falou sobre o motivo de seu filho nascer prematuro. "Por que o Arthur vai nascer prematuro?", quis saber a pessoa. "Porque a mamãe aqui não está bem. Não tenho condições de levar a gestação até o final devido a quimioterapia que não fez efeito e o câncer acabou espalhando aos pulmões", respondeu ela, que está chegando em sua 29ª semana de gestação.

Qual é a previsão para o parto?

Em outro momento, ela contou que já marcou a data de sua internação para o parto e que o pequeno deve nascer entre 32 e 34 semanas. "A gente já sabe a data que está marcada para me internar, a única questão é que não vou comentar aqui, por enquanto, prefiro esperar tudo acontecer e dar certo para mostrar para vocês", explicou.

"A gente está bem ansioso, está tudo bem comigo e com o neném. Com o neném está ótimo, eu estou tentando controlar os sintomas para aguentar até o dia da internação, mas estou bem, graças a Deus", celebrou a mamãe de primeira viagem.

Leia também: Isabel Veloso faz ensaio fotográfico para eternizar barrigão da gravidez