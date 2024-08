Saiba como foi o chá de bebê intimista do filho caçula de Sthefany Brito

Mãe de Sthefany Brito, Sandra Brito mostrou detalhes do chá de bebê organizado pela atriz na reta final da segunda gravidez

A atriz Sthefany Brito está aproveitando os últimos momentos do barrigão antes da chegada do filho caçula, Vicenzo, fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky. No último fim de semana, a artista realizou um chá de bebê temático ao lado da família para celebrar a reta final da gravidez.

Se despedindo do clima junino, Sthefany escolheu o tema 'charraiá' para a data especial. Os registros da festa foram compartilhados nas redes sociais por Sandra Brito, mãe da atriz. Nas imagens, é possível perceber a decoração bastante delicada com elementos que lembram festa junina.

Para entrar ainda mais no tema, a mamãe do pequeno Vicenzo apostou em um look xadrez e encantou ao deixar a barriga à mostra durante o evento. O ator Kayky Brito, irmão de Sthefany, também se deixou contagiar com a temática do chá de bebê do sobrinho e escolheu uma camisa semelhante a da famosa.

Quem roubou a cena no álbum de fotos foi Enrico, primogênito de Sthefany Brito e Igor Raschkovsky. Esbanjando fofura, o pequeno de 3 anos surgiu com um chapéu de palha e posou todo sorridente em frente a decoração da festa do irmãozinho.

"Noite especial…", escreveu Sandra Brito na legenda da postagem. Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à vovó. "Felicidades a família e saúde ao Vicenzo", declarou uma seguidora. "Parabéns pelo lindo netinho!", disse outra.

Além de Enrico e Vicenzo, Sandra Brito também é avó de Kael, de 2 anos, filho de Kayky Brito com Tamara Dalcanale.

Confira a publicação:

