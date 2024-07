Sthefany Brito relata desconforto na reta final da gravidez: 'Voltou com tudo'

À espera do segundo filho, a atriz Sthefany Brito fez um sincero desabafo a respeito do mal-estar na reta final da gestação

A atriz Sthefany Brito está radiante desde que descobriu que seria mamãe pela segunda vez! À espera de Vicenzo, fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky, a artista usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 30, para fazer um breve desabafo a respeito da reta final da gravidez e contar que nem tudo são flores.

De acordo com Sthefany, alguns desconfortos do início da gestação estão aparecendo novamente. Aproveitando um momento de descanso, a irmã do ator Kayky Brito explicou que além de enjoos e dores no corpo, não consegue mais consumir café.

"Dei uma deitada, porque esse enjoo está voltando com tudo nesses últimos dias. Nunca sei o que é exatamente, quando vai ser. Geralmente, tem me dado enjoo depois do café da manhã. Não estou tomando café de jeito nenhum, só de falar já embrulha o estômago", relatou a famosa.

Em seguida, Sthefany Brito contou que também sente dificuldades a noite. "Bastante dor nas costas para dormir, já estou dormindo bem mal. Também o que voltou com tudo, que eu já estava esperando por ela, achei que ela ia volta lá no finalzinho, é a azia", disse a atriz, por fim.

Além de Vicenzo, Sthefany e o marido, Igor Raschkovsky, também são pais de Antônio Enrico, de 3 anos. Atualmente, a artista está no sétimo mês de gestação. Recentemente, ela revelou que tem medo de não conseguir dividir a atenção entre os herdeiros.

"Eu tenho medo mesmo é de não conseguir me dividir e dar a mesma atenção para os dois, isso me dá um pouco de medo, do Enrico se sentir meio de lado. Eu falo todo dia para ele que o irmão está vindo para aumentar o amor da nossa família, que a mamãe sempre vai estar com os dois, que eu amo eles mais do que tudo", declarou ela, na ocasião.

Sthefany Brito mostra preparativos para chegada do filho

A atriz Sthefany Brito usou as redes sociais nesta sexta-feira, 19, para mostrar os preparativos para a chegada do caçula. A artista, que já é mãe de Antonio Enrico, de três anos, está à espera de seu segundo bebê, que se chamará Vicenzo.

Com quase 8 meses de gravidez, ela disse que já está mexendo nas roupinhas do bebê. "Começando a separar as roupinhas de recém-nascido e de três meses para lavar. E de olho na lista para ver se não está faltando nada", escreveu a artista.

Em seguida, mostrou algumas roupinhas. "Morrendo de amores por aqui e imaginando um gordinho dentro dessas roupinhas", escreveu. Nos stories do Instagram, ela mostrou também uma foto do barrigão ao lado das pernas do filho mais velho; confira os registros!