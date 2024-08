Sthefany Brito assusta com fotos do filho bebê: 'Já nasceu?'

Grávida do segundo filho, Sthefany Brito assusta internautas ao relembrar fotos ao lado do marido quando o primogênito nasceu

A atriz Sthefany Brito deu um susto em seus seguidores nesta quinta-feira, 01, ao relembrar fotos de quando seu primogênito com o empresário Igor Raschkovsky, o pequeno Antonio Enrico, de 3 anos, havia nascido. Isso porque ela já está na reta final de sua segunda gestação.

Faltando algumas semanas para dar à luz Vicenzo, a irmã de Kayky Brito a primeiro momento enganou os internautas, dando a entender que o caçula poderia ter nascido. Mas, após analisarem bem os cliques da família foi possível ver que se tratava de uma lembrança.

"tbt de 1 mês de nós 3! E só imaginando que já somos 4, e daqui a pouco estaremos assim bem juntinhos! Amém", disse ela na legenda. Nos comentários, os seguidores ficaram assustados com o possível nascimento do segudo herdeiro do casal. "Eu pensando “ué como assim o baby 2 já tem um mês?”", questionaram. "Que susto, já estava me perguntando já nasceu, e já tem um mês", disseram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Sthefany Brito mostra preparativos para chegada do filho

A atriz Sthefany Brito usou as redes sociais nesta sexta-feira, 19, para mostrar os preparativos para a chegada do caçula. A artista, que já é mãe de Antonio Enrico, de três anos, está à espera de seu segundo bebê, que se chamará Vicenzo.

Com quase 8 meses de gravidez, ela disse que já está mexendo nas roupinhas do bebê. "Começando a separar as roupinhas de recém-nascido e de três meses para lavar. E de olho na lista para ver se não está faltando nada", escreveu a artista.

Em seguida, mostrou algumas roupinhas. "Morrendo de amores por aqui e imaginando um gordinho dentro dessas roupinhas", escreveu. Nos stories do Instagram, ela mostrou também uma foto do barrigão ao lado das pernas do filho mais velho; confira os registros!