Rafaella Santos, irmã de Neymar, dá boas vindas à sobrinha, Helena

Rafaella Santos foi convidada para ser a madrinha de Helena, que nasceu no dia 3; Neymar Jr mostrou as primeiras fotos do rosto de sua filha

Rafaella Santos publicou uma imagem da sobrinha Helena, terceira filha de Neymar Jr. A caçula nasceu no dia 3 de julho, mas a família do jogador se pronunciou nesta sexta-feira, 19, sobre o nascimento da menina, que é fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly.

A irmã do jogador, que é amiga de Amanda, foi convidada para ser a madrinha de Helena. Ela publicou uma foto dos pés da pequena, além de um convite com o remetente "dinda" e um buquê de flores. Todos os cliques em preto e branco combinado com o post do irmão.

Ele compartilhou um álbum de fotos de Helena ainda na maternidade e mostrou o rosto dela. Ele surgiu ao lado do filho mais velho, Davi Lucca, de 11 anos, ao mostrar que os dois acompanharam a chegada da menina ao mundo. Na legenda, o atleta apenas escreveu: “Helena - 03/06/2024”.

Depois da notícia do nascimento de Helena, o colunista Leo Dias revelou que Neymar Jr já teria registrado a menina com seu nome. O jornalista compartilhou um trecho da certidão de nascimento de Helena, na qual dá para ver que Neymar e Amanda são os pais da menina. O registro da bebê aconteceu ainda na maternidade, já que um representante do cartório local foi até lá para fazer a certidão de nascimento da criança.

Durante toda a gestação, Amanda Kimberlly manteve a privacidade e não se pronunciou sobre os rumores envolvendo o rápido affair com Neymar Jr. O atleta e a modelo tiveram um breve relacionamento no passado e não estão mais juntos.

Vale lembrar que Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Mavie, de 9 meses, fruto do namoro com Bruna Biancardi.

Famosos parabenizam Neymar Jr pelo nascimento da terceira filha

Depois de publicar uma foto com Helena, Neymar Jr. recebeu os parabéns de amigos e famosos pela chegada da nova herdeira. Nos comentários da publicação, os famosos amigos do craque encheram a publicação de parabens pela terceira filha.