Gabi Martins chega aos 28 honrando a família no melhor ano de sua vida

Aniversariante, Gabi Martins teve uma virada na carreira após o BBB 20 e, desde então, vem fazendo sucesso e dando aula de como driblar os haters

Desde que participou da 20ª edição do BBB, Gabi Martins(28) não saiu mais dos holofotes. A cantora, que celebra seu aniversário nesta quinta-feira, 11, é assunto tanto por sua carreira, quanto pela vida pessoal, e hoje acumula mais de 13 milhões de seguidores apenas em seu perfil do Instagram. Rodeada pela família, ela assegura que este ano foi o melhor de sua vida.

"2024 foi o melhor ano da minha vida. Obrigada Paizinho, quantas bençãos! E que venha 2025. Honrei minha família e vou honrar ainda mais", afirmou Gabi Martins , em uma publicação feita nas redes sociais relembrando os pontos altos dos últimos 365 dias.

Ao longo de seus 27 anos, ela diz que se aproximou de pessoas especiais; conseguiu realizar o sonho de seu pai, o médico José Martins, de fazer um transplante capilar; comprou um carro de luxo para a irmã, a médica Carol Martins; deu uma casa para sua mãe, a artista plástica Maíra Martins; e ainda se reconectou com sua fé. "Aceitei Jesus", conta.

Ao longo do ano, a sertaneja também mostrou ter cuidado do seu corpo e saúde mental, e, na carreira musical, fez parcerias, gravou seu DVD Essência, e ainda acumulou apresentações ao redor do Brasil. Além disso, sempre com gentileza e bom humor, a artista deu aula de como lidar com os haters e comentários negativos na web.

Após receber críticas quanto ao seu samba, ela fez aulas de dança e mostrou a evolução no Carnaval. Antes, ela também já foi acusada de exagerar nos procedimentos estéticos, e, quando decidiu retirá-los, usou a web para explicar a decisão. A cantora até já publicou um vídeo divertido para brincar com as críticas que recebia por "passar o rodo" em sua fase solteira.

CARREIRA E VIDA DE GABI MARTINS AO LONGO DOS ANOS

Nascida em Belo Horizonte, Gabi Martins se apaixonou pela música cedo, por influência da família, e foi matriculada em aulas de canto. Aos 16 anos, ela já fazia apresentações em bares e boates da cidade, e, movida pela paixão, decidiu deixar a faculdade de odontologia para seguir a carreira musical.

Em 2013, ela ganhou visibilidade na internet ao abrir um canal no YouTube em que fazia covers de músicas de cantores como Luan Santana (33), Wesley Safadão (36), Lucas Lucco (33) e Gusttavo Lima (35). Anos depois, em 2018, ela gravou seu primeiro DVD auto-intitulado, em São Paulo. À época, ela participou de programas como The Noite com Danilo Gentili, Programa Raul Gil e Hora do Faro.

Porém, foi em 2020 que a artista ganhou visibilidade nacional. Martins entrou como participante do grupo Camarote no BBB 20 e se tornou uma participante marcante da temporada. Na casa, a artista viveu um romance com o influenciador Gui Napolitano(33).

E sua vida amorosa também passou a chamar bastante atenção. Após deixar o BBB, ela viveu um namoro com nomes como o cantor Tierry (35) e o gamer profissional Lincoln Lau(34), com quem a artista expôs uma traição em 2023. Desde então, a cantora está solteira e tem se dedicado à sua carreira musical e despontando sucessos na cena sertaneja.

