Lexa exibe convite luxuoso da festa de 50 milhões de Virginia: 'Estarei lá'

A cantora Lexa é uma das convidadas para a festa em comemoração a conquista de 50 milhões de seguidores da influenciadora digital Virginia Fonseca

A cantora Lexa é uma das convidadas para a festa em comemoração a conquista de 50 milhões de seguidores da influenciadora digital Virginia Fonseca. Nesta quarta-feira, 11, a funkeira mostrou aos seguidores que além das informações sobre a festa, a esposa do cantor Zé Felipe ainda mandou dois mimos para os convidados de sua marca de cosméticos.

"Chegou o convite da Virginia aqui em casa. Olha só que lindo. Estarei lá", declarou a cantora ao dar detalhes. Ela mostrou que o convite é uma caixa preta com detalhes em dourado. Além disso, tem um cadeado que é aberto com uma chave especial. Ao abrir a caixa, os convidados encontraram um espelho com o número 50M, um perfume e um sérum da marca de beleza da empresária.

Stories de Lexa (Reprodução/Instagram)

Quando Virginia vai celebrar o marco de 50 milhões de seguidores?

O evento está previsto para ocorrer no dia 18 de dezembro de 2024, no espaço Casa Fasano, localizado no bairro Cidade Jardim, em São Paulo.

Quem serão as atrações musicais da festa?

De acordo com informações do jornalista Leo Dias, a dupla Matheus & Kauan vai marcar presença no evento. Além deles, o grupo Menos é Mais, o cantor Nattanzinho, o DJ John, Pedro Sampaio, e, é claro, o marido dela, o cantor o cantor Zé Felipe, também já foram confirmados.

Maria Flor rouba a cena ao surgir com look de crochê

Virginia Fonseca dividiu com os seguidores um novo registro encantador da filha, Maria Flor, de 2 anos. Por meio de seus stories no Instagram, a esposa do cantor Zé Felipe filmou a herdeira do casal pronta para curtir mais um dia nas Bahamas, no Caribe. Esbanjando fofura, a pequena apareceu vestinfo um look de crochê na cor branca com detalhes vermelhos. Veja a foto compartilhada!

Leia também: Dieta do ovo de Virginia: especialista aponta riscos e explica estratégia