Jeremy Renner comenta sobre sua recuperação quase dois após grave acidente

O ator Jeremy Renner comentou sobre sua recuperação quase dois anos após sofrer um grave acidente que o deixou entre a vida e a morte

Nesta quarta-feira, 11, Jeremy Renner esteve presente no Festival de Cinema da Arábia Saudita e o ator fez questão de conversar com a imprensa. O artista relembrou o grave acidente sofrido há quase dois anos. Jeremy foi atropelado por uma máquina de neve e quebrou 38 ossos, ficando entre a vida e a morte.

"Não vejo isso como uma limitação, embora eu seja 25% titânio. Então, f***-se o Homem de Ferro", brincou ele.

Jeremy também fez questão de agradecer pelo apoio recebido. "Serão dois anos completos em janeiro e estou muito orgulhoso de superar uma grande adversidade. Serei eternamente grato por todo o amor e apoio, inclusive de pessoas que eu nem sabia que existiam, que me ajudaram a melhorar. Isso realmente me define neste momento".

Renner pretende lançar um livro para contar tudo que viveu, mas o projeto ainda não tem data de lançamento. "Estive fazendo a edição final, então está meio fresco em meu cérebro porque tentei afastá-lo muitas vezes. Porque morri e voltei, e voltei por um motivo. Voltei e estou feliz por estar de volta", afirmou.

Detalhes

Em janeiro de 2023, Jeremy Renner sofreu um grave acidente ao ser esmagado por uma máquina de limpar neve. O ator passou 12 dias na UTI e teve 38 ossos quebrados, incluindo costelas, joelho, rosto e mãos. O artista deu uma entrevista para a revista Men's Health e contou novos detalhes surpreendentes sobre o período difícil.

O famoso relembrou de ter sentido toda a dor do acidente."Ele [o snowcat] ondula, porque há quatro seções de pneus com faixas de metal - ele puxa como um tanque. Lembro-me de cada ondulação. Lembro da minha cabeça bater em uma parte da máquina e ela simplesmente me pressionar, é exatamente como você acha que seria. Um objeto imóvel e uma força esmagadora, e algo tem que ceder. Mas graças a Deus meu crânio não cedeu totalmente", contou.

Jeremy relembrou de ter visto o seu olho ficar saliente. "E então continuou. Ondulando, ondulando, ondulando, ondulando. A maçã do rosto quebrou, a órbita ocular quebrou e, depois do esmagamento, de ser atropelado pela máquina, meu olho ficou saliente. Eu podia ver meu globo ocular esquerdo com meu globo ocular direito. Eu estava gritando para respirar".

Neste momento, Jeremy começou a lutar para se manter vivo. "Não houve respiração acontecendo. É difícil usar os músculos do estômago quando você tem 14 costelas quebradas e um pulmão estourado. Eu não sabia disso naquele momento, eu só precisava tomar ar. Eu estava revisando a lista de partes do meu corpo, descobrindo o que estava acontecendo. Os primeiros cinco minutos foram sobre como vou respirar... Comecei a ficar muito cansado, 'minha frequência cardíaca está diminuindo, diminuindo, diminuindo'. E foi só essa respiração exaustiva por 45 minutos", relembrou.

