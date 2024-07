Famosos parabenizam Neymar Jr pelo nascimento da terceira filha, Helena

Helena nasceu no dia 3 de julho; Neymar Jr mostrou as primeiras fotos do rosto de sua filha com Amanda Kimberlly, em imagens feitas na maternidade

Depois de publicar uma foto com Helena, NeymarJr. recebeu os parabéns de amigos e famosos pela chegada da nova herdeira. A menina, que nasceu no dia 3 de julho, é sua terceira filha, fruto do envolvimento com Amanda Kimberlly, mas o jogador só se pronunciou sobre o assunto nesta sexta-feira, 19.

Ele compartilhou um álbum de fotos de Helena ainda na maternidade e mostrou o rosto dela. Ele surgiu ao lado do filho mais velho, Davi Lucca, ao mostrar que os dois acompanharam a chegada da menina ao mundo. Na legenda, o atleta apenas escreveu: “Helena - 03/06/2024”.

Nos comentários da publicação, os famosos amigos do craque encheram a publicação de parabens pela terceira filha. "Aiaiai uiuiui, momento em família", brincou o ex-jogador Amaral. "Te amamos muito, Helena", disse Danielle Diz."Deus abençoe, irmão", comemorou o gamer Luqueta.

Já a cantora Bianca Marques comentou: "Own Parabéns, que Deus abençoe muito", Adriane Galisteu e Izabel Goulart reagiram à publicação com emojis apaixonados, “Bem-vinda, Helena!”, escreveu o Santos, time que Neymar começou sua carreira.

Depois da notícia do nascimento de Helena, o colunista Leo Dias revelou que Neymar Jr já teria registrado a menina com seu nome. O jornalista compartilhou um trecho da certidão de nascimento de Helena, na qual dá para ver que Neymar e Amanda são os pais da menina. O registro da bebê aconteceu ainda na maternidade, já que um representante do cartório local foi até lá para fazer a certidão de nascimento da criança.

Durante toda a gestação, Amanda Kimberlly manteve a privacidade e não se pronunciou sobre os rumores envolvendo o rápido affair com Neymar Jr. O atleta e a modelo tiveram um breve relacionamento no passado e não estão mais juntos.

Vale lembrar que Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Mavie, de nove meses, fruto do namoro com Bruna Biancardi.