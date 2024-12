Caçula de Claudia Raia marca presença na festa da filha de Sabrina Sato

Cheio de estilo, o filho caçula de Claudia Raia, Luca, de um ano, foi à festa de Zoe Sato com a babá e encantou com sua fofura

O filho caçula de Claudia Raia, o pequeno Luca, fruto do casamento dela com Jarbas Homem de Mello, marcou presença no aniversário da herdeira de Sabrina Sato e Duda Nagle. Nesta terça-feira, 10, aconteceu a grande festa de Zoe Sato e o menino foi ao evento com sua babá.

Cheio de estilo, o irmão de Enzo Celulari e Sophia Raia encantou ao surgir na comemoração com um look em tons claros. De camisa e calça xadrez, Luca deu um show de fofura em sua aparição sem os pais.

É bom lembrar que além dos pais, das avós e de seu padrasto, o ator Nicolas Prattes, Zoe reuniu vários famosos em seu evento. Ticiane Pinheiro prestigiou a menina levando sua filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos.

Veja as fotos do filho de Claudia Raia na festa de Zoe:

Fotos: Brazil News

Como foi a festa de Zoe?

Para os seus seis anos, Zoe Sato escolheu um tema inspirado no filme de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Para ela foi montada toda uma decoração personalizada para A Fantástica Fábrica de Zoe. Além de vários enfeites, a mesa principal contou com doces que pareciam de mentira e um bolo impressionante.

Antes do grande evento em um buffet em São Paulo, a filha de Sabrina Sato teve uma celebração em casa com a família e que também foi toda colorida. Dias antes da festa, a garota quebrou o braço em um acidente brincando na casa do pai.

