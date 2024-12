A Fazenda 16: Yuri vence a última prova do fazendeiro

Yuri Bonotto conquista o último chapéu de fazendeiro da temporada de A Fazenda 16 em prova com várias etapas. Saiba como foi!

Na noite desta quarta-feira, 11, Yuri Bonotto conquistou o último chapéu de fazendeiro de A Fazenda 16, da Record. Ele disputou a prova do fazendeiro contra Luana Targino e Gui Vieira. Saiba como foi a prova:

A prova do fazendeiro da semana foi feita em várias etapas. Os três participantes tiveram que desafiar uns aos outros em diferentes provas e cada um tinha duas moedas no jogo. Sempre que perdiam um desafio, eles perdiam uma moeda. Quando perdiam as duas moedas, eles eram eliminados da prova.

Os desafios envolviam agilidade, memória e sorte. Depois das rodadas, Yuri foi quem terminou a prova com uma moeda e se tornou o vencedor.

Desse modo, Yuri escapou da roça da semana, que será disputada por Sacha Bali, Flor Fernandes, Luana Targino e Gui Vieira. Dois deles serão eliminados na noite de quinta-feira, 12.

No entanto, Yuri não conquistou uma prova do fazendeiro como as outras da temporada. Desta vez, antes do início da prova, Adriane Galisteu contou que o fazendeiro não terá poderes na próxima roça. Ou seja, o fazendeiro não terá imunidade na votação e não poderá indicar ninguém para a berlinda.

Adriane Galisteu coloca ponto final em rumores de trapaça

A apresentadora Adriane Galisteu falou sobre os boatos de que teria acontecido uma trapaça na formação da roça em A Fazenda 16, da Record. Na noite desta quarta-feira, 11, ela deu a versão oficial da equipe do reality show e negou a possibilidade de cancelar a roça ou uma parte da dinâmica.

Tudo começou quando os telespectadores levantaram a suspeita de que um gesto de Nêssa na formação da roça poderia ter passado uma informação confidencial para Gilsão sobre os próximos passos da dinâmica. Isso porque ela fez um gesto com os cinco dedos da mãos, o que poderia ser visto como uma pista da roça quíntupla. Porém, a direção de A Fazenda negou a possibilidade de pista no gesto dela.

Durante a edição desta quarta-feira, Galisteu exibiu o vídeo da conversa de Nêssa e Gilsão, na qual eles apenas falaram sobre o que já tinha acontecido na formação da roça, e não sobre os próximos passos da noite. Com isso, o gesto de Nêssa foi apenas para pedir para Gilsão interromper o assunto.

"Vocês repercutiram tanto nas redes esse vídeo da Nêssa conversa com o Gilsão durante o intervalo, não foi? Como vocês viram, eles não falaram do Poder Branco em nenhum momento e sim do Poder Laranja, que a Nêssa já tinha aberto e tomado sua decisão pela imunidade. O sinal que ela fez com a mão pro Gilsão foi para esperar porque eu tinha acabado de entrar no deck ao vivo falando com eles. Tudo entendido? Está todo mundo de olho em tudo por aqui”, afirmou.