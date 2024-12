Lima Duarte surge com a filha e a neta ao ser homenageado em festival

O ator Lima Duarte compareceu ao evento nesta quarta-feira, 11, com a filha, Mônica Maluf, e a neta, Karina Maluf, à Cinemateca, em São Paulo

O ator Lima Duarte, de 94 anos, foi homenageado na noite desta quarta-feira, 11, no 4º DH Fest – Festival de Cultura em Direitos Humanos na Cinemateca, em São Paulo. O veterano celebrou o momento especial acompanhado da filha, Mônica Maluf, e da neta, Karina Maluf.

O festival apresentou o filme Corpo em Delito (1990), protagonizado por Lima Duarte. Na trama, o artista interpreta um médico legista que, durante a ditadura militar, forja laudos de morte natural para vítimas de tortura. O longa foi dirigido por Nuno Cesar de Abreu.

Lima foi ao festival usando uma camisa polo vermelha, uma jaqueta azul, calça clara, tênis e boné.

Confira, abaixo, algumas imagens da ocasião:

Lima Duarte | Foto: Araujo/Agnews

Lima Duarte com a neta, Karina Maluf | Foto: Araujo/Agnews

Lima Duarte com a filha, Mônica Maluf | Foto: Araujo/Agnews

Família

Ao todo, o ator teve quatro filhos. Quando se casou com Marisa Sanchez, ele assumiu a criação de Débora, de um relacionamento anterior da mulher, e teve Mônica. Já com Mara Martins, teve outros dois filhos, Pedro e Júlia.

No início deste ano, Júlia morreu aos 49 anos. A causa da morte não foi informada na ocasião. Lima compartilhou uma foto com a filha e lamentou o ocorrido nas redes sociais. "Quando todos que conheço se forem, o que restará? Vazio. Silêncio. Sim, o resto é silêncio", escreveu ao citar um famoso trecho de Hamlet, obra do dramaturgo inglês William Shakespeare (1564-1616).

Homenagem na Globo

Lima Duarte recebeu uma grande homenagem da Globo em seu aniversário de 94 anos, completados no dia 29 de março deste ano. No programa 'Tributo a Lima Duarte', disponível no Globoplay, plataforma de streaming da emissora, o veterano da teledramaturgia brasileira abordou, sem tabu algum, o assunto sobre a morte.

O projeto teve como principal local de gravação o sítio onde o artista reside atualmente em Indaiatuba, interior de São Paulo. Na casa, Duarte relembrou grandes momentos marcantes de sua carreira, como a inauguração da TV Brasil, ocorrida em 18 de setembro de 1950. Confira detalhes!

