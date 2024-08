Qual é o significado do nome do filho de Justin Bieber e Hailey Bieber?

O cantor Justin Bieber anunciou o nascimento de seu primeiro filho com a modelo e empresária Hailey Bieber. E o bebê se chama Jack Blues Bieber

O cantor Justin Bieber usou seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 23, para anunciar o nascimento de seu primeiro filho com a modelo e empresária Hailey Bieber. O astro compartilhou uma foto de um pé de bebê, envolto em uma manta e revelou que o pequeno se chama Jack Blues Bieber. De acordo com informações da CNN, existe uma razão sentimental por trás da escolha do nome.

Assim como seu pai, Justin manteve a tradição de nomear seu filho com as iniciais "JB". Além de Justin, seu pai, Jeremy Bieber, e dois de seus irmãos — Jazmyn Bieber e Jaxon Bieber — também compartilham as mesmas iniciais.

Conforme noticiou o site PageSix, Bieber ainda teria escolhido o nome de seu filho como uma forma de homenagear o seu pai, já que seu nome do meio é Jack.

Casal demorou para anunciar a gravidez

Em maio, Hailey Bieber e Justin Bieber anunciaram que estavam à espera do primeiro filho juntos. Na legenda do post, Justin Bieber apenas marcou o perfil da modelo e ela também fez o mesmo. Os fãs do casal demoraram um pouco para descobrir o novidade, já que a modelo decidiu esconder a gravidez durante os seis primeiros meses.

Em entrevista à W Magazine, Hailey contou que não revelou a novidade pois gostaria de viver o início da gestação de uma forma mais tranquila, mas sabia que uma hora teria que contar a notícia. "Eu provavelmente poderia ter escondido até o fim. Mas eu não gostei do estresse de não poder aproveitar minha gravidez por aí. Eu senti como se estivesse escondendo esse grande segredo e isso não me fez sentir bem. Eu queria a liberdade de sair e viver minha vida", explicou.

No final de julho, ela impressionou ao exibir como estava seu ventre na reta final da gestação.