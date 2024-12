Mãe da filha caçula de Neymar Jr fala sobre o estado de saúde dela

Qual é o estado de saúde de Helena após ida ao médico? Mãe da filha caçula de Neymar Jr fala sobre ter mostrado foto da filha em atendimento médico

Mãe da filha caçula de Neymar Jr, a modelo Amanda Kimberlly falou sobre o estado de saúde da pequena Helena, de 5 meses. Nesta semana, ela compartilhou uma foto da menina recebendo atendimento médico e deixou os fãs preocupados. Agora, ela tranquilizou a fotos ao contar que a menina já está recuperada.

“Primeiramente, quero agradecer pelo carinho e pelas orações. Helena está super bem. Ela ficou dodói nos últimos dias”, declarou, e completou: "Graças a Deus, já estamos de volta à rotina, então fiquem tranquilos. Obrigada mais uma vez por todo o apoio”.

Então, Amanda declarou o motivo para ter mostrado a foto da filha no médico. “Fiz a postagem para compartilhar um pouco dos desafios da maternidade (para mim), como mãe de primeira viagem. Recebi muitas mensagens de outras mães que também passaram ou estando passando por momentos difíceis com seus filhos no hospital. Desejo toda a saúde do mundo aos pequenos de vocês e muita força para cada mamãe. Ver um filho doente é uma sensação indescritível, de total impotência. Nem tudo são flores; a maternidade traz desafios diários. Resolvi dividir um pouco do meu”, disse ela.

Por fim, Amanda mostrou uma nova foto do rosto da filha, Helena, para demonstrar que ela está bem e saudável.

Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Amanda Kimberlly e Neymar surge sorridente em foto

Recentemente, a modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly encantou os seguidores ao compartilhar em seu perfil no Instagram novas fotos da filha, Helena. A pequena, de 5 meses, é fruto de um affair com o jogador de futebol Neymar Jr.

Em seu perfil oficial, Amanda mostrou registros em que a pequena aparece vestindo um body preto combinando com o lacinho. Em uma das imagens, Helena se mostra toda simpática e sorridente. "Companhia favorita", escreveu Amanda na legenda; confira detalhes!

