Eliezer publica vídeo com Ravi no hospital e comemora recuperação do filho

O influenciador digital e designer Eliezer compartilha registros carinhosos com o filho caçula, Ravi, que segue internado ainda sem previsão de alta

O influenciador digital e designer Eliezer compartilhou, nesta sexta-feira, 13, novo registro com o filho, Ravi, de apenas um mês. O pequeno, fruto do relacionamento com a influenciadora digital Viih Tube, segue internado no hospital ainda sem diagnóstico fechado. O casal divide os cuidados com o caçula em turnos e, após comemorar mesversário no local, o pai da criança comemorou a recuperação do bebê, que segue na UTI há mais de 15 dias.

Nos stories do perfil do Instagram de Eliezer, o ex-BBB publicou momento amoroso com o filho dentro do quarto do hospital. Em meio a carinhos, o pai de Lua vibrou com a melhora do pequeno: "Você é um 'tico' de gente e tem essa força toda?!", disse de forma meiga. "Se você soubesse o quanto você é amado, quantas pessoas te amam...Olha mamãe, como ele está forte e lindo... Nem parece que está passando pelo que passou de tão forte! Papai te ama muito!", continuou.

Confira, abaixo, registros do momento:

Eliezer e o filho, Ravi - Foto: Reprodução/Instagram

Eliezer e o filho, Ravi - Foto: Reprodução/Instagram

Estado de saúde de Ravi

No domingo, 8, Eliezer usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde de Ravi, seu filho caçula com Viih Tube. O ex-BBB se emocionou ao anunciar a recuperação do filho.

"Hoje faz 15 dias que estamos vivendo tudo isso. Ainda não temos previsão de alta, mas estamos esperançosos. Amanhã é um dia importante, porque vamos reintroduzir o leite. Ele vai voltar a mamar e vamos ver como ele vai reagir. Ele está em jejum há bastante tempo. Nós tentamos fazer isso há alguns dias atrás e ele deu um susto na gente. Desde então, ele está sem comer", iniciou nos stories.

"A expectativa dos médicos é que a gente consiga também avançar no diagnóstico, que ainda não temos. O que sabemos até agora é que é uma inflamação que foi a causa do quadro de hemorragia. Foi por isso que trouxemos ele pela primeira vez para cá. A gente não sabe o que causou essa inflamação", prosseguiu.

Eliezer também ressaltou que a fé em Deus tem dado forças a ele e Viih Tube nesse período. "Ele está bem. A semana foi ótima, tirando a fome que ele está sentindo. Eu e a Viih também estamos bem, porque sabemos que Deus está conduzindo de mãos dadas com nosso pequeno. Outra notícia boa é que ele está ganhando peso. Milagrosamente ele entrou no hospital com 3,700 kg e agora ele está com 4kg, sem comer. Isso é Deus", finalizou ele, que não conteve a emoção durante o relato.

Leia também: Viih Tube posta novas fotos do nascimento de Ravi. Veja!