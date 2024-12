Estrela americana do funk, Stevie B faz sucesso em temporada no Brasil e dispara: ‘Sou casado’

Em entrevista à CARAS Brasil, Stevie B, astro americano do Funk Melody, fala sobre carreira, parcerias de sucesso e relação com o Brasil

Natural de Fort Lauderdale, na Flória, Estados Unidos, e conhecido no Brasil como Rei do Funk Melody,Steven Bernard Hill, o Stevie B, se tornou um nome de sucesso que ultrapassa gerações, após o lançamento da música Spring Love, em 1988. Casado com uma brasileira e vivendo em Las Vegas, o artista esteve este ano no Brasil para o maior festival do freestyle do país, intitulado Baile dos Sonhos.

Em entrevista à CARAS Brasil, o artista americano fala sobre carreira com o Funk Melody, parcerias e relação com o Brasil.

Leia a entrevista na íntegra

Convidado por Anitta para se apresentar no VMA

Tudo foi uma surpresa para mim, pois na verdade, a Anitta só participa da música que tem composição de Fat Joe e produção Dj Khaled. Fui convidado por eles para VMA 2024...para mim é motivo de orgulho. Além de ver que apesar do passar dos anos, a minha música ainda é lembrada.

Evolução do funk ao longo dos anos

Eu vejo uma evolução muito positiva..pessoas novas chegando fazendo o funk. Muitos se você perguntar com certeza vão falar das influências do passado, mas com um toque pop da atualidade...eu me sinto muito feliz de ver essa evolução. Isso também faz com que nós das antigas também se renove.

Estilo das músicas

O meu estilo é o Freestyle (Funk Melody), mas em todos os meus álbuns de carreira venho sempre experimentando outros ritmos, pois isso me torna um cantor completo. Canto vários estilos, porém todos levando as letras para histórias de amor.

Paradise, do cantor Fat Joe, em parceria com DJ Kaled, contou com o sample do sucesso Spring Love

Para mim isso é o máximo. A música Spring love já tem mais 35 anos e até hoje é ouvida. Um clássico! E com Paradise, isso está fazendo que a garotada mais jovem conheça a nossa música, isso é muito interessante… já percebemos isso nos shows do Baile dos Sonhos, muita gente nova frequentando.

Fusão do funk com outros estilos musicais

Com certeza hoje o funk é mundialmente reconhecido e com isso vão se fazendo misturas de estilos o que é super natural nos dias de hoje. Inclusive, estou lançando um Reggaeton, o nome da música é Como te Llamas, lançada recentemente no programa do Luciano Hulck.

Conexão com a cultura brasileira

Além da música, sou casado com brasileira, temos 3 filhos lindos, amo a língua do País, gosto de futebol, amo a culinária, o brasileiro é um povo muito caloroso, isso me faz ser um pouco brasileiro também. Eu amo o Brasi.

Futuros projetos

Além do Baile dos Sonhos, que já está consolidado...tenho projetos futuros com cantores internacionais. Outro projeto já na minha parte empresarial… o nome do Projeto é DistroWorld, e se trata de uma plataforma de distribuição digital focada na inovação e no empoderamento dos artistas para o futuro.

Conselho para os novos artistas

O que eu tenho a dizer é para nunca desistir dos seus sonhos. Não é fácil o começo, sempre temos dificuldades na vida, mas com muita força de vontade empenho, dedicação e amor no que faz conseguimos chegar em nossos objetivos e agarrar qualquer oportunidade que seja, nem que você ache que é pequena naquele momento, porém ali pode ser o começo de tudo.