Nasce o filho do cantor Gabriel Vittor, do Us Agroboy, com Gabriela Parpineli: 'Sou pai agora!'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabriel Vittor, do Us Agroboy, e a influenciadora Gabriela Parpineli revelam detalhes do nascimento do primeiro filho, José Augusto

Nasceu José Augusto, o primeiro filho do cantor e compositor Gabriel Vittor (28), do Us Agroboy, e da influenciadora digital Gabriela Parpineli (20). O casal anunciou a boa notícia por meio das redes sociais. O menino veio ao mundo na última segunda-feira, 9, às 7h21, pesando 3.100Kg e com 48 centímetros. O parto cesariana foi realizado no Hospital e Maternidade São Luiz, em Campinas, São Paulo. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, nesta quinta-feira, 12, os papais de primeira viagem falam da emoção que estão vivendo e comemoram: "Presente de Deus".

“Foi um parto lindo! Colocamos uma playlist de louvor, estava um clima muito bom na sala, uma paz imensa! Nossa família assistiu tudo da janela de vidro. Meu primeiro contato com o José foi quando ele ainda estava dentro da barriga. Depois do parto, com poucos minutos, ele já veio para o contato pele a pele e foi incrível, uma sensação realmente maravilhosa”, revela Gabriela.

“O Gabriel assistiu tudo, tudo. Ele estava o tempo todo do meu lado, me acalmando, me deixando segura. Ele cortou o cordão umbilical e foi o primeiro a ter contato com o José. Foi lindo ver o quanto a voz dele acalmava o José e trazia segurança. Gabriel chorou bastante no primeiro momento. E logo em seguida, orou pela vida do José”, continua a influenciadora.

Mãe e bebê foram para a casa na última quarta-feira, 11, e a influenciadora confessa que está sendo uma experiência bastante desafiadora. “A maternidade, realmente, não é fácil, cada dia tem uma dificuldade diferente. Nenhum dia é igual, mas é um processo que vale cada segundo. É desgastante e cansativo, mas quando você olha aquele rostinho e vê aqueles olhinhos te olhando, você entende que tudo vale a pena”, diz a mamãe coruja.

Gabriel revela qual foi o momento mais especial até agora com o primogênito. “Foi quando eu vi o rostinho dele pela primeira vez e ouvi o chorinho dele. Foi ali que começou a cair a minha ficha: Caramba, eu realmente sou pai agora! O José é nosso presente de Deus”, declara o artista.

José Augusto nasceu de parto cesária pesando 3.100Kg e com 48 centímetros - Foto: Arquivo Pessoal

SOBRE GABRIEL VITTOR

Gabriel Vittor, natural de Goiânia, Goiás, é cantor e compositor do Us Agroboy, ao lado de Jota Lennon. O duo vem transformando o cenário musical com o estilo Hip-Roça, uma fusão de sertanejo, hip-hop, rap e outros gêneros urbanos, sertanejos e rurais.

Apadrinhado pela dupla Fernando & Sorocaba, Us Agroboy somam mais de 690 milhões de visualizações no YouTube e 3,5 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming.

FAZENDINHA SESSIONS #5:

O duo Us Agroboy ao lado de Fernando & Sorocaba, Bruno & Barretto e Léo & Raphael lançaram, recentemente, o Fazendinha Sessions #5: Procura-se, em todas as plataformas digitais e também no YouTube.

A gravação da quinta edição do projeto aconteceu na casa de Jota Lennon, em Holambra, no interior de São Paulo, com um cenário inspirado ​no universo country americano, utilizando caminhonetes e trailer como elementos do cenário, além de muita madeira e elementos naturais. Em janeiro de 2025, o Us Agroboy lança um projeto inédito.

