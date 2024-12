Valéria Almeida revela o motivo para não ter filhos biológicos: ‘Muito choro’

Apresentadora da Globo, Valéria Almeida não tem filhos biológicos e explica a condição que a impediu de seguir com uma gestação

A apresentadora Valéria Almeida, que comanda o quadro Bem-estar no programa Encontro, da Globo, revelou que não conseguiu ter filhos biológicos. Casada, ela tem um enteado que considera como seu filho do coração, mas ela não gerou um herdeiro em seu ventre. Agora, a comunicadora revelou a condição de saúde que a impediu de engravidar naturalmente.

Em entrevista no site Quem, Almeida contou que foi diagnosticada com endometriose extremamente séria e passou por cirurgia. Ela chegou a engravidar, mas sofreu um aborto espontâneo. Depois disso, ela não tentou novamente.

"Depois de uns dois anos, quis tentar engravidar e aí descobri que tinha endometriose extremamente séria, passei por muita cirurgias, tive uma única gestação, um aborto e nunca mais engravidei. Ao mesmo tempo, o lugar do meu filho Lucas sempre esteve aqui, seria um segundo filho, que chegaria de uma outra forma. Não chegou e foi doloroso, foi um processo de muita terapia, de muito choro, muita dor até conseguir também ressignificar isso em mim, para conseguir ser grata à vida pelo que tenho. É o que já faço, desde que sou criança, porque, caso contrário, ficaria lamentando as minhas perdas", disse ela.

E completou: "Poderia ficar chorando as minhas dores e também estaria tudo bem assim, se fosse a minha escolha. Foram dores muito grandes, perder uma mãe, um filho, um pai. Perdi grandes amores. Não foi um processo fácil entender o não gestar novamente, porque uma coisa é você escolher, outra coisa é você não poder. Mas consegui separar muito bem o que era uma segunda gestação do que era a minha forma de gestar o Lucas no meu coração".

Aniversário de casamento de Valéria Almeida

A apresentadora Valéria Almeida, do programa Encontro, da TV Globo, usou as redes sociais para falar sobre uma data muito especial. Em janeiro de 2024, ela completou 15 anos ao lado do marido, Peterson Gomes, e fez questão de comemorar.

Em seu perfil no Instagram, a artista postou alguns cliques em que aparece em clima de romance com o amado, e relembrou o momento em que eles se conheceram. Valéria revelou na postagem que a história de amor foi à primeira vista.

"10.01.2024 - hoje faz QUINZE anos que nos conhecemos na praia e nunca mais nos desgrudamos! Sim, essa é uma história de amor à primeira vista!!! Uma história de companheirismo e de brindes diários com cafezinhos (mesmo nos dias que não são tão legais), numa eterna celebração ao nosso encontro!", disse a jornalista no começo do texto.

Valéria completou a postagem desejando que eles vivam esse amor por muitos anos. "Nas minhas orações, além de saúde, só peço a Deus que siga protegendo e abençoando nossas vidas, nossa família e nosso amor! Que venham mais muitos e muitos anos juntos!!!", finalizou a apresentadora.