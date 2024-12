Sérgio Malheiros fala sobre realização de desejo antigo e alerta sobre série: ‘Vão ter gatilhos’

Em entrevista à Contigo! Novelas, Sérgio Malheiros, fala sobre a série Amor da Minha Vida e realização de antigo desejo

Protagonista da série Amor da Minha Vida, da Disney+,Sérgio Malheiros conversou com a Contigo! Novelas sobre seu personagem Victor, revelou que está vivendo a realização de um antigo desejo: contracenar novamente com Bruna Marquezine, e alertou ainda para os gatilhos da produção.

Acompanhe a entrevista:

Como é o Victor, seu personagem na série Amor da Minha Vida?

Victor é o melhor amigo de Bia [Bruna Marquezine], que é um cara que, na verdade, acha que a vida está completamente resolvida, tem ali a sua rotina, tem a sua namorada, Luiza [Malu Rodrigues], que ele ama, que ele acha que é o amor da vida dele. Eu acho que a série fala um pouco sobre isso, que as pessoas que passam na nossa vida contribuem para criar o que a gente é, né? E o Victor está ainda nesse momento de se entender, de amadurecimento, de conseguir resolver os problemas financeiros que ele tem, os problemas de carreira, profissionais, pessoais e de amor, que acho que é a parte mais importante, fundamental em que a série foca.

Você e a Bruna se conhecem desde criança. Isso ajudou na hora de compor a amizade de Bia e Victor?

Ajudou demais! A gente realmente conviveu muito durante a infância, estávamos sempre juntos. Depois ficamos muitos anos sem se ver, mas voltar a encontrar a Bruna... foi um reencontro muito legal, porque ela é demais, é incrível, ela arrebenta como diretora, como atriz. Eu sou fãzaço dela, sempre quis trabalhar com ela de novo e foi muito legal.

Em uma cena, a Bia diz ‘te amo’ por reflexo para o Marcelo (Danilo Mesquita). Em algum momento da vida você ouviu um ‘eu te amo’ que não estava preparado e respondeu por reflexo também?

Já falei várias vezes, confesso. Acho uma coisa tranquila, acho que a gente ama as pessoas. Eu amo pra caramba as pessoas que estão ao meu redor, de várias formas, então não é mentira completamente [risos].

Uma cena fofa do seu personagem é quando ele diz que vê o amor como uma bola de sabão, que é frágil, mas é bonita e dá sempre para fazer mais. O que é o amor para você?

É o que preenche o nosso vazio, o vazio da nossa existência, da nossa finitude, que todo ser humano tem.

O que a série tem para encantar o público?

Ela fala sobre o amadurecimento desses personagens, é uma montanha-russa de sensações. Vocês vão chorar, vão ter gatilhos, mas vão se divertir pra caramba também porque é uma série divertida. É sobre um momento de vida em que todos nós estamos sempre perdidos, que é o início da vida adulta de verdade, em que os problemas começam a aparecer e a gente começa a ter que lidar com as coisas. Acho que todo mundo está passando, vai passar ou já passou por esse momento e vai se identificar muito com a série.

