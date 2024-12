Designer grega reúne contemporâneo com essência esportiva sofisticada

Em novo desfile, designer grega projeta o futuro da estética esportiva mantendo os olhos atentos ao passado

Desde que assumiu o cargo de diretora criativa da Lacoste, em 2023, a designer grega Pelagia Kolotouros (50) tem a missão de redefinir seus códigos, trazendo a marca para um campo de contemporaneidade sem perder de vista toda a essência esportiva sofisticada que ela carrega.

Neste desfile da temporada Spring 25, Kolotouros definiu bem em termos visuais qual é o direcionamento da Lacoste sob seu comando: manifestar o futuro da estética esportiva, com os olhos atentos ao seu passado.

Nesta coleção, a chave de todas as suas referências, literalmente falando, foi o fundador da marca, René Lacoste (1904- 1996). Mencionamos as chaves como uma parte literal desta análise porque esses objetos foram explorados de diversas formas nesta coleção, aparecendo em pingentes para bolsas, colares, aplicações em peças de roupas e até como enfeites em calçados.

Para a estilista, “a ideia era perguntar para nós mesmos o que encontraríamos nos sótãos de nossos avós”. A chave imaginária que abriria um tipo de baú de possibilidades veio da figura de René nos anos 1920.

Na passarela de 2024, todo os símbolos esportivos formais que marcaram aquela época se transformaram em shorts curtos de cintura marcada, regatas cavadas, trench-coats longos, vestidos ao estilo trapézio estruturados, camisas polo bem cortadas e até saias pregueadas que materializam a base principal da Lacoste no tênis. Mas, como dissemos antes, o trabalho de Kolotouros se fundamenta no legado da marca, mas está de olho no futuro.

A marca de formalidade das peças é equilibrada pelas cores ácidas, pelos itens carregados de essência funcional em modelagens oversized, pela brincadeira com as estampas, que imprimiam elementos do tênis, como raquetes, redes e até a própria arquitetura da quadra, pela releitura do famoso crocodilo, explorado em proporções enormes, e pelos acessórios arrojados, como bolsas e cintos que traziam o estimado mascote da marca e os tênis mais robustos com tags plásticas acopladas.

