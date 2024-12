Evelyn Regly dá detalhes de recuperação após cirurgia: 'Me incomodou depois da gravidez'

Em entrevista à CARAS Brasil, Evelyn Regly também reflete sobre as transformações da maternidade e comentários negativos da internet

Mãe de Lucas (5) e Alana(1), a influenciadora Evelyn Regly(40) fez uma cirurgia para corrigir sua diástase abdominal após as duas gestações. Ela, que também é atriz, assegura estar se sentindo melhor após o procedimento e pronta para continuar desfrutando da maternidade ao lado dos filhos.

"A diástase abdominal foi algo que me incomodou muito depois da gravidez, tanto pela questão estética quanto pelo desconforto. Claro que tem aquela fase de repouso e seguir todas as orientações médicas direitinho, mas o mais importante é que estou me recuperando super bem", conta Evelyn Regly , em entrevista à CARAS Brasil.

Antes e depois da cirurgia de Evelyn Regly | Foto: Divulgação

A influenciadora diz que tem recebido muito apoio da família e dos seguidores, e que a cirurgia já era um desejo antigo. Além da questão estética, ela sentia dor e desconforto causadas pela diástase. Agora, ela assegura que, ao se olhar no espelho, recupera sua autoestima e tem certeza que está cuidado com carinho do seu corpo.

Apesar de todo o apoio, Evelyn afirma que ainda recebe mensagens negativas na web. Ela diz que, no início de sua carreira, se abalava mais, porém, aprendeu a lidar com isso com o tempo, e prefere focar nos comentários que a apoiam.

"De vez em quando, tem algum que pega mais, porque ninguém é de ferro, né? Mas aprendi a não deixar isso tomar conta. O mais importante é a gente saber quem a gente é e valorizar quem está do nosso lado de verdade."

AS TRANSFORMAÇÕES DA MATERNIDADE

Casada com Diego Cabral(37), Evelyn Regly viu sua vida se transformar com a chegada dos filhos. Para ela, tudo mudou completamente, desde sua visão de mundo até sua personalidade —que agora é mais forte e paciente.

"O público pôde acompanhar todas essas fases da minha vida. Estou na internet há bastante tempo, então eles viram tudo: desde os tempos de solteira, depois o casamento, e agora a maternidade. Poder compartilhar esse momento e criar conteúdos sobre isso é uma delícia! É bom saber que, de alguma forma, posso ajudar outras mães ou até inspirar quem me acompanha há tanto tempo."

A influenciadora também conta que procura ser uma mãe tranquila, mesmo em meio aos dias em que "tudo parece um caos". "Quero ser o melhor exemplo para os meus filhos. É um aprendizado constante, e, mesmo nos momentos mais desafiadores, ser mãe é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tento aproveitar cada momento, porque passa tão rápido. E, no fim, o amor que a gente recebe deles compensa tudo."

