Viih Tube posta novas fotos do nascimento de Ravi. Veja!

Em suas redes sociais, Viih Tube compartilhou novas fotos do dia que seu segundo filho Ravi veio ao mundo. Veja as imagens!

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. A digital influencer não passa por um momento fácil, já que seu filho Ravi, de apenas um mês, está internado na UTI há cerca de 15 dias.

O pequeno é fruto do relacionamento da famosa com Eliezer, com quem ela também tem Lua, de um ano.

Nesta sexta-feira, 13, Viih publicou em sua conta no Instagram novas fotos do dia do nascimento de Ravi. A influencer surgiu em diversos momentos com o bebê no colo e também exibiu seu carimbo de placenta e a decoração da porta do quarto.

"Hoje que me dei conta que não compartilhei as fotos dos dias na maternidade no nascimento do nosso príncipe", escreveu ela na legenda. Eliezer fez questão de deixar um comentário. "Meu príncipe guerreiro".

Ravi ainda não tem um diagnóstico definido e também não há previsão de alta.

Situação inusitada

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer usou as redes sociais na quinta-feira, 12, para compartilhar uma situação inusitada que passou no hospital em meio ao estado delicado de seu filho caçula, Ravi, fruto do casamento com a influenciadora digital Viih Tube. Nos stories do Instagram, ele mostrou que pegou dois tênis iguais, do mesmo modelo, mas eram dois pares do pé esquerdo.

"Gente, deixa eu contar o que está acontecendo. A gente está em uma dinâmica de hospital, então toda vez que eu tenho um compromisso, eu trago minha roupa para cá e aqui eu me arrumo para ir fazer o trabalho, fazer alguma coisa. Aí eu fui em casa pegar a minha roupa de hoje e acabei pegando igual", contou ele, que mostrou ter pegado o mesmo pé de dois modelos de tênis diferentes.

"Amor, se te conforta, não tinha percebido", disse Viih Tube, que ainda sugeriu que ele fosse para seu compromisso de chinelo. "Mas como é que vou colocar no pé? Não entra", respondeu Eli. "Eu tenho vários pares de tênis brancos iguais e aí eu peguei o mesmo pé. E agora estou indo para o trabalho e não dá nem tempo de ir em casa", encerrou ele.

Na legenda, ele completou: "Tenho me arrumado no hospital para ir trabalhar. Trago de casa as roupas e tênis para cá, mas fui pegar um tênis branco e deu ruim".

