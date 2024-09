Virginia Fonseca revela ansiedade na reta final da gravidez: 'Suando'

Virginia Fonseca revelou que está se sentindo mais ansiosa do que o normal na reta final de sua gravidez. A famosa está à espera de José Leonardo

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 48 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, a digital influencer é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de um aninho, e está à espera de José Leonardo.

O caçula, inclusive, pode nascer a qualquer momento. A empresária tem se sentido bastante ansiosa na reta final da gravidez.

Nesta quarta-feira, 4, Virginia mostrou em seu Instagram Stories que tem recorrido à massagens para tentar controlar a ansiedade. "Vem logo, Zé!!! Minha ansiedade está tanta que meus pés e minhas mãos ficam suando o dia todo (e isso nunca aconteceu comigo antes). Ps. Tomando ansiolítico duas vezes por dia (recomendação médica)", disse ela.

Pedido inusitado da filha

A influenciadora Virginia Fonseca usou seu Instagram nesta quarta-feira, 4, para mostrar um momento inusitado ao lado da filha Maria Alice, de três anos. Em vídeos compartilhados nos stories, a pequena aparece no colo da mãe no momento em que a empresária estava tomando seus medicamentos do dia.

“E olha quem chegou, galera. Quem chegou da escola? Então vamos lá. Aqui, o café da manhã dos champions que a Maria vai dar para a mamãe hoje. Tem que colocar isso tudo aqui. Tem que virar isso aqui, aqui”, fala a famosa para a irmã de Maria Flor. No vídeo, ela aponta para um copo.

“Cuidado. Aí tem que pegar água, colocar e misturar com a colher agora. Deixa eu te ajudar. Bom, nós vamos ficar aqui até amanhã”, brincou a esposa de Zé Felipe ao citar a lentidão da pequena. “Mamãe pode te ajudar? Só para a gente ir mais rápido. Pronto, desse jeito aí. Agora só dar os comprimidos para a mamãe”, continuou Virginia, que tomou os remédios. "Não vomita. Combinado?”, pediu a pequena. “Não vou vomitar. Pode deixar”, respondeu Virginia.