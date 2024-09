Virginia se derrete ao mostrar as filhas pedindo o nascimento de José Leonardo

Na reta final da terceira gravidez, Virginia mostrou as filhas ansiosas para o nascimento do irmão, José Leonardo: 'Por favor'

Não é só Virginia Fonseca que está ansiosa para a chegada de José Leonardo! Neste sábado, 7, a influenciadora digital compartilhou com os seguidores um registro encantador das filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, conversando com o irmão caçula, que ainda está na barriga.

Em seu Instagram oficial, Virginia publicou um vídeo onde as herdeiras pedem para que José nasça ainda no dia de hoje. A esposa do cantor Zé Felipe já completou 9 meses de gestação e o bebê deve vir ao mundo a qualquer momento.

No registro, a primogênita de Virginia e Zé Felipe aparece sentada no colo da mãe enquanto 'fala' com o caçula da família. "José, vem hoje, por favor", pediu Maria Alice, acariciando a barriga da famosa.

Em seguida, também é possível perceber Maria Flor chamando o irmãozinho. Encantada com o pedido das filhas, Virginia Fonseca derreteu-se de amor na legenda da publicação.

++ Quando o filho de Virginia e Zé Felipe vai nascer? Empresária deu dica

"'José vem hoje porfavoi' kkkk bom dia grupo! A pressão tá vindo de todos os lados (risos). Mariazinha tá querendo que o José venha hoje. Ele segue por cá", escreveu a apresentadora do SBT.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas e informaram que também se identificaram com a ansiedade da pequena Maria Alice. "Estamos te esperando, José, sai logo desse forninho", declarou uma seguidora. "Estamos iguais, Maria. Vem, José", disse outra. "Que fofura!", falou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia encanta ao mostrar tradição com as filhas

Como de costume, Virginia Fonseca usa as redes sociais para compartilhar com o público momentos de seu dia a dia como influenciadora digital, apresentadora e mãe. A esposa do cantor Zé Felipe também costuma dividir com os seguidores um pouco da rotina das filhas do casal, Maria Alice e Maria Flor.

Além de passeios, brincadeiras, ocasiões de muita fofura e às vezes até algumas 'birras', o registro que mais chama atenção na web é o momento em que Virginia coloca as herdeiras para dormir. Como tradição, a apresentadora do SBT realiza uma oração em família antes das pequenas pegarem no sono.

Na manhã de sexta-feira, 6, um registro fofíssimo do casal rezando com as pequenas viralizou nas redes sociais e encantou os internautas, que elogiaram a tradição dos famosos com as meninas; confira mais detalhes!