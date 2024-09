Por que cirurgiões plásticos participaram do parto de Virginia? Saiba a verdade

Virginia Fonseca fez cirurgia plástica após o nascimento de José Leonardo? Saiba por que seus cirurgiões estiveram presentes no parto

No último domingo, 8, Virginia Fonseca deu à luz ao seu terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo. Em suas redes sociais, ela compartilhou um vídeo do parto, que contou com a presença de cirurgiões plásticos. Logo, surgiram especulações sobre possíveis mudanças, no entanto, os médicos esclareceram o verdadeiro motivo para acompanharem a cesárea.

Em suas redes sociais, Mariana Genelhu e Thiago Paoliello revelaram que viajaram de São Paulo para Goiânia para acompanhar o parto de Virginia Fonseca. Embora sejam cirurgiões plásticos, esclareceram que a influenciadora não passou por nenhuma intervenção estética, mas contou com a ajuda deles para melhorar sua cicatrização.

"Bom dia, pessoal! Retornando de Goiânia agora para São Paulo. A gente precisava só esclarecer uma dúvida que foi muito perguntada pelos nossos pacientes ontem. Então... A gente veio acompanhar mais uma vez a cesárea da Virginia, que já era uma paciente nossa", Mariana contou ao lado de Thiago nos stories de seu perfil no Instagram.

"A gente, junto com a equipe de ginecologia, Dra. Fabiana e Dr. Rodrigo, que realizaram o parto cesárea com excelência, a gente veio para auxiliar a melhorar a cicatriz da cesárea, então a gente fez uma sutura mais delicada, com ponto absorvível e usou cola para conseguir um resultado estético melhor sem lipo, sem nada", Thiago explicou.

Na sequência, Mariana reforçou que não houve cirurgia plástica: "Qual a cirurgia plástica que pode ser feita no mesmo momento do parto, seja ele cesária ou parto normal vaginal? Não existe nenhuma cirurgia plástica que pode ser feita. O momento de um parto é o momento em que a prioridade é o neném, óbvio, e a saúde da mãe”, declarou.

“Nós, como cirurgiões plásticos, a gente consegue fechar a cicatriz da cesárea de uma maneira que tenha uma melhor evolução. Dentro da cirurgia plástica, a gente tem técnicas de sutura, inclusive utilizando também a cola cirúrgica, que promove melhor cicatrização, uma melhor qualidade dessa cicatriz em um momento muito importante para”, contou.

Vale lembrar que em um vídeo compartilhado no Instagram, um especialista aparece entrando na sala. Porém, a médica ginecologista e obstetra Fabiana Garcia dos Santos, responsável pelo nascimento do caçula, também explicou nos comentários que os cirurgiões plásticos auxiliaram na sutura da cirurgia: "[Ela] não fez plástica", começou a ginecologista. "Ela fez a sutura da pele".

Médica esclarece quando Virginia e José Leonardo devem receber alta:

Virginia Fonseca deu à luz José Leonardo no último domingo, 8, e desde então, a empresária continua na maternidade em Goiânia, Goiás. Procurada pela CARAS Brasil, a ginecologista e obstetra Fabiana Garcia dos Santos, que realizou o parto, esclareceu sobre a previsão de alta da apresentadora e influenciadora digital.