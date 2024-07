Paula Toller será avó! Conheça o filho único da cantora

A cantora e compositora Paula Toller será avó pela primeira vez. O filho único dela anunciou a gestação da namorada em post especial

A cantora e compositora Paula Toller vai ver sua família aumentar em breve! Isso porque ela vai se tornar avó pela primeira vez. O filho único dela, Gabriel Amora de Farias, anunciou que será pai de uma menina, fruto do relacionamento com Maria Fernanda.

Ele deu a notícia nas redes sociais ao mostrar uma selfie ao lado da amada, que estava com a barriga à mostra. “Que felicidade tem sido embarcar nessa linda viagem com você, meu amor. Já já vai ter uma concorrente para o posto de mulher mais linda do mundo. 15 semanas", disse ele.

Quem é o filho de Paula Toller?

Gabriel Amora de Farias tem 34 anos de idade e é fruto do casamento de Paula Toller com o cineasta Lui Farias, com quem ela é casada desde 1987. O rapaz nasceu em dezembro de 1989, por meio do parto normal, no Rio de Janeiro. Em sua juventude, ele morou na Alemanha para estudar.

Gabriel é casado com Maria Fernanda Moreira e mora em São Paulo. Ele é filmmaker e sócio na produtora Cassava Creative. Além disso, ele também acompanha a mãe nas turnês pelo Brasil e dirigiu o clipe Eu Amo Brilhar, que é da mãe.

Cantora passou por susto em 2022

Em agosto de 2022, a cantora Paula Toller deu um susto nos fãs ao fraturar três costelas após um acidente doméstico. “No início da semana sofri uma queda em minha casa, fui ao hospital e fiz uma tomografia, que constatou fratura em 3 costelas (3 arcos costais)”, escreveu a cantora. Na época, a artista viajava pelo Brasil com a turnê solo ‘Amorosa’, que reúne grandes sucessos da carreira da cantora, como Nada Sei, Lágrimas e Chuva, Amanhã é 23 e Como eu quero. Algumas das canções são frutos da parceria de sucesso com Bruno Fortunato e George Israel na banda dos anos 80.