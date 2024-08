No fim da gravidez, Sthefany Brito choca ao mostra barriga muito vermelha

Faltando poucas semanas para o nascimento de seu segundo filho, Sthefany Brito choca ao exibir situação de barriga; veja

A atriz Sthefany Brito já está no final de sua segunda gestação e a qualquer momento pode ser surpreendida com a chegada de Vincenzo. Inclusive nesta quinta-feira, 29,, a famosa impressionou ao mostrar a situação de sua barriga.

Com o abdômen bem grande, a irmã de Kayky Brito chocou ao exibir a pele bem vermelha na região. A mamãe de segunda viagem então compartilhou como estava a coloração e chocou com o tamanho também.

"Gente, olhem o tamanho disso", riu ao mostrar como já está. "Por aqui estamos enormes, brilhosas, hidratadas e eu vou agora pro quartinho dele, oficialmente fechar a malinha dele", contou que já está tudo pronta ao mostrar a pele da barriga bem esticada. Em seguida, ela revelou que está muito ansiosa para a chegada de seu segundo herdeiro com o empresário Igor Raschkovsky.

É bom lembrar que Sthefany Brito já é mãe de Antonio Enrico, de três anos. Nos últimos dias, a famosa não ficou quieta e rebateu um comentário sobre ela estar esperando mais um menino.

Sthefany Brito mostra detalhes do quarto do filho caçula

Sthefany Brito já está em contagem regressiva para o nascimento do segundo filho, que se chamará Vicenzo. Na quarta-feira, 21, a atriz fez questão de mostrar em sua conta no Instagram todos os detalhes do quartinho do pequeno, que é em tons de branco, bege e verde, e conta com uma decoração repleta de bichinhos.

A famosa posou usando um vestido branco longo e mostrou todos os cantinhos do ambiente. O berço, na cor marrom claro conta com uma decoração colorida com o nome do bebê. "O quartinho do Vicenzo ficou pronto e eu estava super ansiosa para mostrar tudo para vocês!! Tudo ficou lindo, do nosso jeitinho e muito além do que eu sonhava", escreveu a mamãe coruja. Confira!