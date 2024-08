Sthefany Brito fica indignada ao ver comentário sobre sua gravidez: 'Aqui não'

Grávida de seu segundo menino, Sthefany Brito fica indignada ao receber comentário desrespeitoso sobre sua gestação; veja o que ela disse

A atriz Sthefany Brito não ficou quieta ao receber uma comentário desrespeitoso sobre sua segunda gravidez. Esperando seu segundo menino, que se chamará Vincenzo, a famosa, que já é mãe de Antonio Enrico, foi surpreendida ao ver uma internauta dizendo que ela não tem sorte por engravidar novamente de um bebê do sexo masculino.

Indignada com o comentário, a irmã de Kayky Brito tirou um print da mensagem e deu uma resposta. "Muita falta de sorte engravidar pra vir menina e vir outro menino", escreveu a pessoa ao ver os itens do enxoval do caçula dela com o empresário Igor Raschkovsky.

Sthefany Brito então resolveu responder: "Não mexe com uma grávida que levantou pela décima vez pra fazer xixi, perdeu o sono e se deparou com uma mensagem dessa... Aqui não! Devidamente bloqueada e com essa energia ruim ficando todinha lá com ela".

"Tinha respondido menos fofa, porque a vontade mesmo era de escrever outras coisas... Deus me livre de gente assim aqui!", comentou a atriz ao exibir o que respondeu para a mulher. Sthefany Brito então disse achar normal as pessoas questionarems sobre ela ter uma menina, mas não dessa maneira e, por pessoas assim, que ela prefere os cachorros.

Veja o que Sthefany Brito rebateu:

Sthefany Brito mostra detalhes do quarto do filho caçula

Sthefany Brito já está em contagem regressiva para o nascimento do segundo filho, que se chamará Vicenzo. Na quarta-feira, 21, a atriz fez questão de mostrar em sua conta no Instagram todos os detalhes do quartinho do pequeno, que é em tons de branco, bege e verde, e conta com uma decoração repleta de bichinhos.

A famosa posou usando um vestido branco longo e mostrou todos os cantinhos do ambiente. O berço, na cor marrom claro conta com uma decoração colorida com o nome do bebê. "O quartinho do Vicenzo ficou pronto e eu estava super ansiosa para mostrar tudo para vocês!! Tudo ficou lindo, do nosso jeitinho e muito além do que eu sonhava", escreveu a mamãe coruja. Confira!